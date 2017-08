US OPEN. Kyrgios en Bouchard mogen koffers al pakken in eerste ronde

De Australiër Nick Kyrgios (ATP 17) is woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het US Open. Bij de vrouwen kon de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 76) eveneens niet doorstoten naar de tweede ronde.

Kyrgios verloor van zijn landgenoot John Millman (ATP 235) in vier sets met 6-3, 1-6, 6-4 en 6-1. Hij staat bekend als een van de grootste ‘enfants terribles’ uit het tenniscircuit en kon zijn frustraties niet wegsteken. Zo kreeg hij een strafpunt te verwerken voor het kapotslaan van zijn racket. Ook klaagde hij over pijn in zijn rechterschouder.

Foto: Photo News

De 22-jarige Kyrgios was de laatste weken nochtans goed op dreef. Hij speelde onlangs nog de finale van het prestigieuze Masters-1.000 toernooi in Cincinnati, die hij uiteindelijk verloor van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 9).

Ook Eugenie Bouchard opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld

De Canadese Eugenie Bouchard (WTA 76) kon eveneens niet doorstoten naar de tweede ronde. Op Flushing Meadows moest ze haar meerdere erkennen in de Russische Evgeniya Rodina (WTA 89) met 7-6 (1/2) en 6-1.

Foto: AFP

“Mijn vertrouwen is op dit moment niet erg hoog en ik stel me uiteraard vragen over mijn huidige niveau”, verklaarde de 23-jarige Bouchard na haar nederlaag in de eerste ronde. In 2014 was Bouchard de opkomende ster in het vrouwentennis met een finaleplaats op Wimbledon en het bereiken van de halve finales op zowel Roland Garros als de Australian Open. De laatste jaren geraakte haar carrière echter in het slop.

Op de US Open kwam Bouchard nooit verder dan de vierde ronde in 2014 en 2015. In 2015 moest ze zich terugtrekken uit het toernooi, nadat ze zich geblesseerd had bij een val in de kleedkamers. Bouchard vond dat de organisatie van het US Open verantwoordelijk was voor het incident en sleepte hen voor het gerecht. “Ik kan me concentreren op mijn tennis als ik hier ben, maar het is zeker dat ik hier slechte herinneringen heb aan wat twee jaar geleden gebeurd is”, bevestigde Bouchard, die ook nog liet weten dat de zaak nog steeds niet afgerond is.

Bouchard won amper twee wedstrijden sinds haar uitschakeling op Roland Garros in mei.