Fotograaf licht tipje van de sluier over populaire foto van afgeleid vriendje

De kans is groot dat ook u ze al op uw Twitter- of Facebook-tijdlijn hebt zien passeren: een stockfoto van een jongeman die afgeleid wordt door een knappe jongedame terwijl hij met zijn vriendin over straat loopt. De fotograaf van de bewuste foto heeft nu gereageerd tegenover The Guardian, en is op zijn zachtst gezegd niet opgezet met de hype.

De foto van de jongeman, officieel getiteld 'Ontrouwe man wandelt met zijn vriendin en kijkt verwonderd naar andere verleidelijke vrouw', doet op sociale media de ronde als meme, met verschillende ondertitels.

Fotograaf Antonio Guillem wou lang niets kwijt over de foto, maar vertelt tegenover The Guardian nu dat het de modellen waren die hem op de populariteit van zijn foto wezen. 'Ik wist zelfs niet wat een meme was. Guillem, een 45-jarige fotograaf uit Barcelona, trok de foto van de modellen - twee jaar geleden in Girona.

Guillem maakte meerdere foto's van de modellen, bewijzen collages op sociale media over hoe het verhaal van het ontrouwe vriendje afloopt. Met de man en de vrouw met het rode kleed, die hij enkel benoemt met hun artiestennamen 'Laura' en 'Mario', heeft Guillem naar eigen zeggen 'een fantastische persoonlijke relatie'. 'Met het derde model werk ik sinds een jaar niet meer.

THE CONCLUSION WEVE ALL BEEN WAITING FOR pic.twitter.com/48f6s5y9KG — *gun* (@oranforest) 25 augustus 2017

De foto is ondertussen wereldberoemd, maar daar is Guillem niet blij mee. Hij roept zelfs op om de bewerkingen van het beeld offline te halen. 'Het is niet toegestaan om foto's te gebruiken zonder de licentie daarvoor aan te kopen, dus alle mensen die het beeld gebruiken, doen dat illegaal. Het baart ons vooral zorgen dat de foto's op een beledigende en minachtende manier gebruikt worden. We zullen niet toelaten dat mijn reputatie of die van de modellen besmeurd wordt, en ondernemen gerechtelijke stappen.'