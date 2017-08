Goffin en Flipkens stoten door naar tweede ronde op US Open, Darcis meteen uitgeschakeld

David Goffin stoot door naar de tweede ronde van de US Open maar de goede flow had hij nog niet meteen te pakken. Onze landgenoot (ATP-13) had in de eerste ronde vier sets nodig om de ervaren Julien Benneteau (ATP-107) opzij te zetten. Eerder slaagde Steve Darcis (ATP 66) er niet om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Bij de vrouwen won Kirsten Flipkens (WTA 73) haar eerste duel.

David Goffin (ATP-13) won meteen de eerste set tegen Julien Benneteau (ATP-107) maar de 35-jarige Fransman zette meteen de stand weer gelijk. Goffin, het negende reekshoofd op Flushing Meadows, kwam daarna beter in zijn ritme en maakte het af in vier sets: 6-4, 2-6, 6-4 en 6-2 na 2 uur en 18 minuten. Het was hun eerste onderlinge confrontatie.

In de tweede ronde neemt negende reekshoofd Goffin het op tegen Guido Pella (ATP 72), die in de eerste ronde te sterk bleek voor onze landgenoot Steve Darcis (ATP 66). De Argentijn gunde de 33-jarige Luikenaar slechts drie games: 6-1, 6-2 en 6-0 na 1 uur en 29 minuten. Zo kwam er voor Darcis voor het eerst in drie jaar in de eerste ronde een einde aan het toernooi.

In de onderlinge confrontaties tussen Goffin en Pella staat het 1-0 in het voordeel van de Belgische nummer een. Op Indian Wells bleek Goffin vorig jaar te sterk voor de Argentijn en dus zit een stek in de derde ronde erin voor onze landgenoot, dat zou een evenaring zijn van zijn beste prestatie zijn op het US Open. Het lukte hem eerder twee keer (2014 en 2015). Vorig jaar, in 2012 en 2013 ging hij er op Flushing Meadows telkens uit in de openingsronde.

Goffin hoopt in de eerste plaats opnieuw in een goede flow te komen op het US Open. Sinds hij op Roland Garros uitviel met een enkelblessure, heeft hij moeite om opnieuw zijn niveau van in het begin van het seizoen te halen. Eerder deze week trainde hij in het Arthur Ashe Stadium met Rafael Nadal, de Spaanse nummer een van de wereld.

Steve Darcis meteen uitgeschakeld

Foto: Photo News

Het was de tweede onderlinge confrontatie tussen de 33-jarige Darcis en de 27-jarige Pella, ook de vorige keer trok de Argentijn aan het langste eind. Dat was begin vorig jaar in de openingsronde op het Australian Open.

Steve Darcis moet zo voor de eerste keer in drie jaar al na de eerste ronde afscheid nemen van Flushing Meadows. De voorbije twee jaar was hij er telkens goed voor een stek in de tweede ronde.

Flipkens kent geen medelijden met Amerikaanse

Kirsten Flipkens (WTA 73) versloeg in haar eerste duel de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 81) in twee sets: 6-2 en 6-3. Flipper ontmoet in de tweede ronde de Russische Jelena Vesnina (WTA 18), het 17e reekshoofd in New York.

Vesnina schakelde in haar eerste ronde haar landgenote Anna Blinkova (WTA 130) uit in twee sets (6-1 en 6-3).

Foto: Photo News

US OPEN. Kyrgios en Bouchard mogen koffers al pakken in eerste ronde