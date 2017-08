Hazard speelt met stukje metaal in voet maar voelt zich klaar, Kompany waarschuwt Rode Duivels

Eden Hazard zal donderdag tegen Gibraltar zo goed als zeker zijn eerste minuten van het seizoen spelen in een officiële wedstrijd. “Ik voel me er klaar voor, ja. In ieder geval heb ik er enorm veel zin in”, verklaarde de aanvoerder van de Rode Duivels woensdag in het oefencentrum in Tubeke.

“Ik ben blij dat ik opnieuw kan voetballen. Ik heb al getraind, maar het is tijdens een wedstrijd dat ik me amuseer. Ik denk dat ik klaar ben, maar ik zit zeker nog niet aan honderd procent. We zullen zien hoe het morgen zal verlopen. Ik heb geen last meer aan mijn enkel. Ze hebben er een plaatje in geplaatst en dat stukje metaal zit nog steeds in mijn enkel, maar ik probeer er niet aan te denken.”

Het staat al vast dat Hazard zeker niet de twee volledige wedstrijden zal spelen. “Antonio Conte (zijn trainer bij Chelsea, red) heeft met Roberto Martinez gesproken en heeft gezegd dat ik mag spelen, maar niet te veel.”

Eden Hazard blesseerde zich begin juni aan zijn enkel op een training van de Rode Duivels. Zo miste hij de voorbereiding bij Chelsea en stond hij pas midden augustus opnieuw op het trainingsveld. Het was dan ook een verrassing dat Hazard meteen opgeroepen werd voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. “Ik heb eraan gedacht om niet komen, ja. Bij Chelsea zou ik rust gekregen hebben. Maar ik ben blij om hier te zijn. De trainingen zijn goed. Bij Chelsea moeten we veel lopen, hier spelen we meer met de bal”, vertelde Hazard grijnzend.

Door zijn enkelblessure was Hazard zo’n drie maanden buiten strijd. Nooit eerder had hij een langer durende blessure in zijn carrière. Maar zijn optimisme speelde Hazard er allerminst door kwijt. “Een blessure is nooit positief. Voor mijn vakantie was de timing niet ideaal, maar op voetbalgebied was het een goed moment, aangezien er geen wedstrijden waren. Ik heb veel gerust, want door dat gips kon ik niets doen. Toen ik aan de revalidatie kon beginnen, kon ik me ook meer op andere gebieden focussen. Zo heb ik hard gewerkt in de fitness en aan mijn uithouding.”

“Eden zal in actie komen tegen Gibraltar, maar we weten nog niet of hij zal starten of invallen. We gaan morgen die beslissing nemen”, aldus bondscoach Roberto Martinez.

Foto: Photo News

“De wedstrijd van donderdag tegen Gibraltar moet een goede voorbereiding zijn voor de uiterst moeilijke wedstrijd tegen Griekenland”, verklaarde Vincent Kompany.

“Ik hoop dat we met een positief gevoel en met vertrouwen uit de wedstrijd tegen Gibraltar komen. Ik hoop dat we deze wedstrijd als goede voorbereiding kunnen gebruiken voor de wedstrijd tegen Griekenland. Want daar zal ons een warme en vijandige sfeer te wachten staan. De Griekse spelers zullen precies weten wat ze moeten doen om ons in moeilijkheden te brengen. En ik denk dat het een uiterst moeilijke wedstrijd zal worden. Niet alleen omdat we tegen een ploeg met veel kwaliteiten spelen, maar vooral omdat we tegen een zeer goed georganiseerde ploeg zullen spelen en die perfect weet hoe ze moet verdedigen. Ze zullen met alle mogelijke wapens strijden. We zullen kalm moeten blijven en hopen dat onze vorm van de dag goed genoeg zal zijn om hun verdediging te ontmantelen. Het eerste doelpunt zal alles beslissen.”

Kompany denkt niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Thomas Meunier, dat de Belgische kwalificatie voor het WK al bijna binnen is. “Laat ons daar binnen vier of vijf dagen over spreken. De kwalificatie is helemaal nog niet verzekerd. We gaan eerst tegen Gibraltar en Griekenland spelen. Iedere voetbalkenner zal erkennen dat de wedstrijd tegen Griekenland moeilijk wordt, een sleutelwedstrijd. De voorbereiding is essentieel.”

Voor Kompany maakt het naar eigen zeggen geen verschil uit of hij een wedstrijd in de Premier League moet spelen of hij het tegen Gibraltar moet opnemen, een land dat pas 206e op de wereldranking staat. “Ik heb altijd plezier als ik op het veld sta. Het is beter om op het veld te staan tegen Gibraltar, dan op de tribune te moeten zitten tegen Real Madrid.”

De laatste maanden bleef Kompany eindelijk gespaard van blessureleed. “Ik voel me goed. Ik heb het voordeel dat ik nu al veel wedstrijden gespeeld heb en dat ik aan alle trainingen heb kunnen deelnemen. Dus ik voel me goed. En zoals altijd bereid ik me op de wedstrijden voor in de hoop dat de hele ploeg klaar is om te winnen. Ik had geen schrik toen ik opnieuw in actie kwam na mijn blessure. Anders had ik al lang geleden moeten stoppen.”