Veel steun voor Amina

Van Groen-voorzitster Meyrem Almaci tot Ish Ait Hamou: Amina Semlali krijgt veel steunbetuigingen nadat minister Homans een foto van haar met hoofddoek van Twitter haalde.

‘Bovenal werd vandaag een mens, een vrouw van vlees en bloed, nodeloos gekwetst’, schreef Almaci gisteren op Twitter. Daaronder prijkte de foto van Amina Semlali, de vrouw die gisteren bij een vacature van de Vlaamse overheid op Twitter verscheen.

Bovenal werd vandaag een mens, een vrouw van vlees & bloed, nodeloos gekwetst. https://t.co/cCRR9LH4cf — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) 29 augustus 2017

Niet veel later haalde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de foto offline, omdat ze volgens de minister een fout verwachtingspatroon creëert, namelijk dat iedereen in eender welke functie bij de overheid religieuze symbolen kan dragen. Er bestaat geen algemeen hoofddoekverbod bij de Vlaamse overheid, de beslissing ligt bij de leidend ambtenaar. Bij VDAB, waar Semlali werkt, is het alvast geen probleem.

Ook schrijver en choreograaf Ish Ait Hamou kroop in zijn pen om Amina te steunen. In een lange brief tracht hij haar moed in te spreken. ‘Jouw foto is verdwenen maar waar jij voor staat dragen wij hoog in het vaandel.’ Hij haalt ook uit naar de Vlaamse overheid.

‘Het is pijnlijk maar onze Vlaamse Overheid lijkt nog steeds niet in staat te zijn om te zien welke positieve kracht en mogelijkheden een inclusief en multiculturele samenleving met zich meebrengt’, schrijft Ish Ait Hamou. ‘Amina niet alleen ben jij iemand, net zoals je andere collega’s, die een heleboel mensen in nood perspectieven biedt bij de VDAB. Maar dankzij jouw multiculturaliteit kan jij sommigen mensen die bijvoorbeeld enkel een andere taal met je delen helpen waar een ander niet kan en een andere collega kan iemand helpen die jij niet kan helpen. Daar zit de kracht. Hoe groter het draagvlak, hoe minder er vallen.’

Opvallend is ook dat de vorige diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva Amina steun betuigt. Lyubayeva werd enkele maanden geleden nog door Homans ontslagen. De diversiteitsdienst van de Vlaamse overheid is niet bereikbaar voor commentaar.