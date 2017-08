Dodental Harvey stijgt naar 18

De tropische storm Harvey heeft in de staat Texas al aan achttien mensen het leven gekost. In de stad Houston konden wel al meer dan 13.000 mensen geëvacueerd worden.

Er is momenteel nog geen volledige duidelijkheid over het voorlopig aantal slachtoffers. De meeste media hebben de balans intussen bijgesteld naar achttien slachtoffers.

Maar The Washington Post maakt melding van 22 doden, terwijl er op de liveblog van The New York Times zelfs gesproken wordt over dertig doden. 'Ik denk dat het aantal nog significant zal oplopen wanneer de wegen opnieuw begaanbaar worden', zegt Erin Barnhart, gerechtsarts in Galveston County, ook aan de New York Times.

Heel wat inwoners van de stad Houston hebben noodgedwongen hun huis moeten verlaten. Volgens de Amerikaanse media konden intussen al 13.000 mensen gered worden van de overstromingen in Houston.

De burgemeester van Houston had eerder al beslist een avondklok ingesteld in de hele stad. Met die maatregel wil hij voorkomen dat de verlaten huizen vernield of geplunderd worden.

Verwacht wordt dat de tropische storm Harvey woensdag nog een tweede keer aan land zal gaan in de Amerikaanse staat Louisiana.