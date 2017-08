Moeder redt dochter van verdrinking, maar sterft zelf terwijl meisje zich aan haar vastklampt

Een vrouw uit Texas (VS) heeft haar 3-jarige dochtertje gered van een verdrinkingsdood tijdens een overstroming veroorzaakt door orkaan Harvey. De vrouw werd drijvend in een kanaal gevonden, terwijl het kindje zich aan het levenloze lichaam van haar moeder vastklampte.

De 41-jarige vrouw en het meisje lagen al enige tijd in het water, zegt een politiewoordvoerder van de stad Beaumont in de Amerikaanse staat Texas. 'Toen het kindje werd gevonden, klampte zich met alle macht vast aan haar. De moeder deed wat ze kon om haar dochter boven water te houden”, zegt Carol Riley tegen People.

'Het kindje had ook een rugzak dat haar hielp om te drijven, terwijl ze zich vasthield aan haar moeder.'Volgens Riley heeft de vrouw 'absoluut het leven van het meisje gered'.

Volgens een verklaring van de politie reed de vrouw op een weg toen het kanaal erlangs plots overstroomde door toedoen van orkaan Harvey. Ze reed een parkeerplaats op, waar haar auto vast kwam te zitten. De vrouw moet met haar dochter zijn uitgestapt en op een gegeven moment in het kanaal zijn beland door het natuurgeweld. Het tweetal werd ongeveer 800 meter van de wagen in het water gevonden door reddingsmedewerkers.

De moeder reageerde nergens op en het kindje was onderkoeld. Niet veel later werd de vrouw doodverklaard. Het 3-jarige meisje is stabiel en zal aan familieleden worden overgedragen.