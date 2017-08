‘cdH kan niet met ene been in regering staan en met andere been buiten’

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) roept coalitiepartner cdH woensdag in Le Soir op loyaal te zijn aan het Brusselse regeringsakkoord. 'cdH kan niet met ene been in de regering staan, en met het andere been buiten blijven', klinkt het.

'We hebben nog anderhalf jaar een contract', zegt Vervoort. 'We moeten tot het einde gaan, zover we kunnen. Maar op dit moment moeten we opnieuw loyaal het regeringsakkoord naleven. Wij staan klaar om dat akkoord te blijven naleven.'

Een sabotagestrategie in het Brussels parlement zou volgens Vervoort getuigen van een 'totale onverantwoordelijkheid'. 'Zich beginnen amuseren met onthoudingen, dat hoort niet. Hetzelfde geldt voor de sfeer in het parlement te beginnen verzieken. Dat gaat de meerderheidsfracties ergeren.'