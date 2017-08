Monaco haalt nu ook goudhaantje van Lazio weg in zoektocht naar opvolger voor Mbappé

AS Monaco is volop bezig de opvolging van goudhaantje Kylian Mbappé, die op weg lijkt naar PSG, te verzekeren. Nadat de Monegasken de inkomende transfer van de Montenegrijnse aanvaller Stevan Jovetic hadden aangekondigd, legde de club uit het Prinsdom dinsdag ook het Senegalees toptalent Keita Baldé vast.

De 22-jarige linkervleugelaanvaller komt over van Lazio Rome en tekende in Monaco een contract voor vijf seizoenen. Het jeugdproduct van Barcelona was vorig seizoen in 31 wedstrijden in de Serie A goed voor 16 doelpunten en 3 assists. “De polyvalente aanvaller, die zowel op de flank als in het centrum uit de voeten kan, scoorde vorig seizoen elke 121 minuten. Hij speelde 12 wedstrijden voor de Senegalese nationale ploeg en trof 3 keer raak”, stelde AS Monaco zijn nieuwste aanwinst voor.

Eerder op dinsdag tekende Stevan Jovetic een contract tot midden 2021 bij de Franse landskampioen. De Montenegrijnse international kwam over van Inter.