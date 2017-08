‘Spijtig dat het schooljaar start met spierballengerol’

De N-VA en de grote baas van het katholiek onderwijs staan neus aan neus. Minister van Onderwijs Hilde Crevits is niet eens zo verbaasd.

Er suddert al langer een spanning, die nu tot een escalatie komt. Ieder heeft zijn opvatting, dat mag ook, maar ieder moet ook eerst eens naar zichzelf kijken.’

Met deze woorden mengt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zich in het gekrakeel over de eindtermen – de minimumdoelen die de overheid oplegt aan leerlingen over wat ze moeten kennen, kunnen en begrijpen.

De directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, is daarover zwaar in de clinch gegaan met Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van N-VA. Boeve vreest dat de politici in het Vlaams Parlement die momenteel de eindtermen aan het hervormen zijn, te weinig ruimte laten voor zijn katholieke koepel om eigen accenten te leggen – het doembeeld van ‘verregaande overheidsbemoeienis’. Daniëls, die mee aan de tekentafel zit, is van oordeel dat het katholieke net zelf zijn eigen leerkrachten in hun vrijheid beperkt door boven op de eindtermen allerlei regeltjes en verplichtingen op te leggen via de leerplannen.

Invulboeken

Volgens de minister is het doel van de hervorming de eindtermen ‘meer transparant en meer concreet te maken, en ze in aantal te beperken’. Ze vindt dat de onderhandelende politici dat niet uit het oog mogen verliezen.

Tegelijkertijd stelt Crevits vast dat de leerplannen die de koepels en netten opstellen op basis van de eindtermen, niet gering zijn in aantal en omvang. ‘Die leerplannen moeten gemaakt blijven worden, ieder zijn pedagogisch project. Maar het kan geen kwaad om enige soberheid aan de dag te leggen.’

Ze haalt er nog een derde partij bij: de educatieve uitgevers. ‘Ik ben geen fan van invulboeken die de leerkracht herleiden tot slechts iemand die leerlingen begeleidt bij het invullen ervan.’

Daarom ook haar oproep om de hand in eigen boezem te steken. ‘Op alle niveaus moet de nodige soberheid aan de dag gelegd worden. Zowel in de eindtermen als in de leerplannen en de invulboeken.’

‘Ik vind het spijtig dat het schooljaar moet starten met spierballengerol. Als ouder heb je niets aan twee ruziënde partijen die willen bepalen wat er op welk niveau beslist moet worden.’ Ze hoopt dat er nu snel vooruitgang geboekt kan worden

Dubbele boeking

Van vooruitgang was gisteren nog geen sprake. Momenteel ligt er een tekst op tafel met een aanzet voor die nieuwe eindtermen. Maar door een dubbele boeking van enkele parlementsleden moest de vergadering daarover uitgesteld worden.

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet gisteren op de VRT nog verstaan dat hij de uitval van Boeve kadert in eerdere conflicten tussen zijn partij en de topman, onder meer over de hervorming van het secundair onderwijs en de dialoogschool. Maar hij ontkende aan de vrijheid van onderwijs te willen raken.

In onderwijsmiddens werd nog gespeculeerd dat de N-VA met de forse taal ook Crevits probeerde te beschadigen. De minister: ‘Als het de bedoeling is van de N-VA om mij te pakken, moeten zij mij dat maar zeggen. Ik heb niet dat gevoel. Misschien ben ik wel naïef, maar ik denk het niet.’

Daniëls begint zijn bijnaam van ‘de schaduwminister van Onderwijs’ meer en meer eer aan te doen na zijn ruzie met Boeve. Crevits: ‘Ik heb goede discussies met Koen Daniëls, maar ik heb ook goede discussies met de andere parlementsleden.’