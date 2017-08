Bedrijven vragen tragere kernuitstap

Ook na 2025 zal kernenergie nog deel moeten uitmaken van de energiemix, meent het VBO. Het pleit voor meer realisme inzake de timing om alle centrales te sluiten.

Het sluiten van alle kerncentrales, voorzien in 2025, lukt niet zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs. Dat zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). ‘Onze prioriteiten moeten uitgaan naar het uitbouwen van een hernieuwbaar, efficiënt en innovatief energienetwerk’, zegt hij. ‘Maar als we tegelijk de bevoorradingszekerheid willen garanderen en de prijs onder controle houden, moeten we misschien overwegen om twee kernreactoren ook na 2025 open te houden. Dat moeten we dan wel ongeveer nu beslissen, want de voorbereidingen daarvoor duren jaren’.

Timmermans erkent dat dit een boodschap is die politiek moeilijk ligt. Maar analyses ­wijzen uit dat het lastig wordt om België zonder de kerncentrales van energie te voorzien. Een studie van het bureau Energyville concludeerde eerder dit jaar dat de productiekosten voor elektriciteit in dat geval zullen verdubbelen, en de eindfactuur voor de gebruiker flink zal stijgen. Ook de CO 2- uitstoot zal aanzienlijk toenemen, evenals de afhankelijkheid van import uit het buitenland.

Het VBO pleit niet voor het behoud van kernenergie op lange termijn. De doelstelling om alle centrales te sluiten, onderschrijft de werkgeversfederatie onverkort. Alleen pleit Timmermans voor meer realisme inzake de timing.

Energiepact

Aan de VBO-energienota is anderhalf jaar gewerkt. Het document is het resultaat van tientallen consultaties met spelers op het terrein. Het VBO heeft zijn visie aan de energieministers overgemaakt met het oog op een energiepact, dat de vier regeringen eind dit jaar willen sluiten.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) liet enkele weken geleden al uitschijnen dat hij twijfelt aan de haalbaarheid van de sluiting in 2025. N-VA-energie­specialisten Andries Gryffroy en Bert Wollants noemden de sluitingsplannen al ‘bijna hopeloos’.