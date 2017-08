De wilde hamster is met uitsterven bedreigd in Vlaanderen, er zijn er nog minder dan 50. Ze leven allemaal in Widooie, een klein dorp bij Tongeren. De Vlaamse overheid stelt nu een hamstercoördinator aan, die de soort moet redden. Minister van Landbouw en Natuur Joke Schauvliege trekt er 800.000 euro voor uit.