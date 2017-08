Wickmayer verrast reekshoofd en zit in tweede ronde US Open

Yanina Wickmayer (WTA, 129) heeft in de eerste ronde van het US Open het 28ste reekshoofd Lesia Tsurenko (WTA 30) met 6-3 en 6-1 verslagen. De Oekraïense stond bijna 100 plaatsen hoger op de wereldranglijst. Wickmayer stoot zo door naar de tweede ronde.

In de openingsronde op Flushing Meadows zorgde Wickmayer voor een kleine stunt door in de eerste ronde het Oekraïense 28e reekshoofd Lesia Tsurenko (WTA 30) in twee sets huiswaarts te sturen: 6-3 en 6-1 na 1 uur en 22 minuten. In de volgende ronde neemt Wickmayer het op tegen de winnares van het duel tussen de 32-jarige Estse Kaia Kanepi (WTA 418) en de Italiaanse veterane Francesca Schiavone (WTA 77).

Voor Wickmayer en Tsurenko was het de vierde onderlinge confrontatie, de stand is nu 3-1 in het voordeel van onze landgenote. De recent gehuwde Wickmayer bereikte in 2009 de halve finales van het US Open, een jaar later was ze er goed voor de vierde ronde. In haar vorige zes deelnames op Flushing Meadows geraakte ze echter nooit meer verder dan de tweede ronde. Vorig jaar was de openingsronde het eindstation, na een nederlaag tegen de Duitse Julia Görges.