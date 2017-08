Minderhedenforum: ‘Vlaamse overheid moet dit snel rechtzetten’

Het Minderhedenforum begrijpt niet waarom de Vlaamse overheid een tweet verwijderde van een vacature waarbij een foto van een vrouw met hoofddoek werd gebruikt.

De Twitter-account van de Vlaamse overheid plaatste gisteravond een vacature voor beleidsmedewerkers en juristen online, met daarbij een foto van een vrouw met een hoofddoek aan een bureau. Daar kwamen vandaag heel wat - soms erg negatieve en zelfs racistische - reacties op van mensen die zich afvroegen of de neutraliteit daarmee niet met de voeten werd getreden.

Foto: Vlaamse Overheid

Daarop werd de tweet door de Vlaamse overheid verwijderd zonder enige uitleg, waarop andere Twitter-gebruikers zich afvroegen of de overheid een ‘inclusieve’ tweet verwijderde omwille van de negatieve reacties.

Het Minderhedenforum begrijpt niet waarom de tweet werd verwijderd. ‘Als partner staan wij volledig achter deze campagnebeelden, die een overheid tonen die openstaat voor diversiteit. We begrijpen niet waarom deze tweet dan precies is verwijderd. Neutraliteit moet draaien om de kwaliteit van de dienstverlening, niet om het uiterlijk van de dienstverlener’, aldus Landry Mawungu directeur van het Minderhedenforum.

De campagne loopt sinds de lente en moedigt de kansengroepen aan om te solliciteren bij de Vlaamse overheid. Naast een vrouw met een hoofddoek, focust de campagne zich ook op leeftijd, geaardheid, handicap en gender.

Het Minderhedenforum is officieel partner van de campagne , maar werd nooit geconsulteerd over het terugtrekken van een bepaald campagnebeeld. ‘Bovendien is er geen algemeen hoofdoekverbod bij de Vlaamse overheid’, verduidelijkt Mawungu. ‘Als het de Vlaamse overheid menens is met de participatie van vrouwen met migratieachtergrond en met haar streefcijfers voor het eigen ambtenarenkorps, dan zet ze dit zo snel mogelijk recht.’