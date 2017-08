Grote delen van Nepal, Bangladesh en India staan onder water. Overstromingen tijdens het moessonseizoen zijn niet ongewoon, maar het Rode Kruis noemt het een van de grootste crisissen in de regio in jaren. Het aantal doden is intussen opgelopen tot 900.

De moessons hebben dit jaar lelijk huisgehouden in India, Nepal en Bangladesh. Het dodentol voor de drie landen samen is opgelopen tot 900 (minstens 645 doden in India, 140 in Bangladesh) en er zijn zeker 900.000 woningen vernietigd door modderstromen. Meer dan veertig miljoen inwoners zijn getroffen door het natuurgeweld.

Volgens het Rode Kruis zijn de ergste overstromingen voorlopig voorbij en dalen de waterniveaus, maar verkeert de getroffen bevolking nog steeds in grote nood. Door de overstromingen zijn duizenden dorpen afgesloten van de bewoonde wereld en zitten heel wat inwoners zonder voedsel (het water heeft heel wat gewassen en vee weggespoeld) of schoon water.

De hulporganisatie probeert daarom vooral eerst voedsel en drinkbaar water in de getroffen gebieden te verdelen, naast materialen om huizen terug op te bouwen. Maar veel dorpen zijn (nog) niet bereikbaar. De medewerkers weten niet waar ze met een boot moeten werken en waar ze wel nog gebruik kunnen maken van de wegen. Daarom rekenen ze op de hulp van burgers om de gebieden in kaart te brengen.

Het Rode Kruis berekende dat er ruim zeven miljoen euro zal nodig zijn om 231.000 van de meest kwetsbare mensen te kunnen voorzien in deze primaire behoeften. ‘De heropbouw zal een werk van lange adem zijn en de getroffen mensen zullen hier nog maandenlang de gevolgen van voelen in hun dagelijkse leven’, aldus woordvoerster An Luyten.

Bron: Rode Kruis