Bomalarm op E313 na vondst verdacht pakket: snelweg volledig afgesloten, DOVO ter plaatse

Door een actie van de federale gerechtelijke politie is de E313 ter hoogte van Tessenderlo in beide richtingen afgesloten. Je moet er omrijden, waardoor er op de secundaire wegen rond de snelweg grote verkeersdrukte is. ‘Er is een verdacht voorwerp gevonden op de pechstrook’, zo bevestigt de Federale Politie aan Nieuwsblad.be.

De operatie is nog volop aan de gang en ontmijningsdienst DOVO is momenteel ter plaatse. Meer details wil de Federale Politie voorlopig niet kwijt.

Als gevolg van het incident is de E313 ter hoogte van Tessenderlo volledig afgesloten. ‘Het verkeer moet op politiebevel de snelweg verlaten, en dat in beide richtingen’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Vermeid #E313 in Beringen. Afgesloten wegens gerechtelijk actie. DOVO net gepasseerd pic.twitter.com/tYCiQBeJaI — Stijn (@njits36) 29 augustus 2017

Omleidingsroutes

Wie richting Lummen rijdt, moet de snelweg verlaten via afrit 25A in Tessenderlo. ‘Daar volg je best de calamiteitenroute F. Zo kom je in Beringen weer op de snelweg’, zegt Bruyninckx. Wie richting Ranst rijdt, moet de snelweg verlaten aan afrit 26 in Beringen. ‘Daar moet je de calamiteitenroute G volgen tot oprit 25 Tessenderlo.’

Bestuurders moeten op beide omleidingsroutes trouwens rekening houden met enorm veel tijdverlies. ‘Als je die omgeving kan vermijden, is dat heel erg aanbevolen’, zegt Bruyninckx. Het verkeer op lange afstand krijgt voorlopig nog de raad om te rijden via Brussel, nu de avondspits nog niet volledig op gang is gekomen.