Stiptheid treinen in juli boven 92 procent

In juli reed 92,2 procent van de passagierstreinen op tijd of met een vertraging tot zes minuten. De stiptheid ligt daarmee een fractie onder die van juli 2016 (92,9 pct) maar een stuk boven juni 2017 (87,3 pct).

Over het ganse jaar bedraagt de globale stiptheid van het binnenlands reizigersverkeer 89,7 pct, tegen 90,2 pct over dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel dinsdag hebben bekendgemaakt.

In juli werden 1.147 treinen afgeschaft, of 1,1 pct van het totaal aantal treinen. Juli 2016 was in dat opzicht vergelijkbaar (1.054 afgeschafte treinen). In juni telden de spoormaatschappijen 1.552 afgeschafte treinen (1,5 pct).

Ruim 34 pct van de vertragingen is toe te schrijven aan derden, de NMBS is verantwoordelijk voor 32 pct en Infrabel voor 27,5 pct.

De aanrijding van een persoon, op 14 juli in Groenendaal, zorgde met 3.580 minuten vertraging voor de zwaarste hinder, gevolgd door averij aan een stuurrijtuig op vertakking Welle (2.211 minuten vertraging).