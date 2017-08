'Europa mag niet in de val van Erdogan lopen'

Volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker 'neemt Turkije met reuzenpassen afstand van Europa'. Hij verdenkt president Recep Tayyip Erdogan ervan dat hij de EU zo ver wil krijgen dat ze de toetredingsonderhandelingen met Turkije begraaft, om zelf die verantwoordelijkheid niet te moeten dragen. 'We mogen niet in die val lopen', zei Juncker in een toespraak voor de EU-ambassadeurs, die allemaal naar Brussel afgezakt waren.

De onderhandelingen over de Turkse toetreding tot de EU startten in 2005, maar zijn helemaal vastgelopen. De bilaterale relaties zijn slechter dan ooit, met de EU die keer op keer haar bezorgdheid uit over de toestand van de mensenrechten en de rechtsstaat in Turkije. Tot een formele stopzetting van de onderhandelingen is het nog niet gekomen, onder andere omdat Europa de gevolgen van zo’n demarche vreest. Turkije is voor de EU een belangrijke partner in de strijd tegen terrorisme en heeft het land ook nodig als buffer tegen de migratiestromen uit het oosten.

'De vraag is of we de onderhandelingen met Turkije moeten beëindigen', zei Juncker. 'Dat is in feite een theoretische vraag, want er zijn momenteel geen onderhandelingen. Ik vind dat we ons zo moeten opstellen dat de Turken beseffen dat zij het zijn, in feite het ‘systeem-Erdogan’, die de toetreding van Turkije tot de EU onmogelijk maken. We mogen niet in die val lopen.'