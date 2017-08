Sea Shepherd verliest walvisstrijd tegen Japan

Milieuorganisatie Sea Shepherd gaat de walvisjacht van Japan niet langer proberen verstoren. ‘We kunnen niet op tegen hun technieken’, zegt oprichter Paul Watson. Toch zijn Japanse vissers er niet gerust op.

Paul Watson, de oprichter van de organisatie Sea Shepherd liet weten dat ze niet opgewassen zijn tegen de militaire technologie van Japanse vissersboten. Daarom zullen ze dit jaar geen schepen gebruiken om te proberen die vangst te verhinderen. Volgens Watson gebruiken de vissers militaire opsporingstechnieken via satelliet en kunnen ze hen gemakkelijk omzeilen. ‘We kunnen niet op tegen hun technieken’, zei Watson. ‘Japanse vissers hebben de steun van hun overheid, zowel financieel als politiek. We gaan herevalueren hoe we onze middelen kunnen gebruiken.’

.@seashepherd's Captain Paul Watson joins @hoskingonzb to talk about losing the arms race against Japanese govt https://t.co/8eDJoetQfS pic.twitter.com/gVBunnQmII — Newstalk ZB (@NewstalkZB) 28 augustus 2017

Toch zal Japan niet terugdeinzen. ‘Het is onduidelijk wat hun motivatie is. We zijn niet zeker dat ze geen anti-walvis acties zullen doorvoeren dit jaar’, zei een medewerkers van Japan’s Fisheries Agencies.

Vorig seizoen ving Japan 333 walvissen voor wetenschappelijke doeleinden, maar het einddoel is om de walvisvangst te commercialiseren. Japan verdedigt de walvisjacht omdat de consumptie volgens hen deel is van hun cultuur.