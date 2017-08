Belangrijk bezoek begint met valse noot: Trump gaat niet naar Houston

In de late namiddag komt Amerikaans president Donald Trump aan in Texas voor een bezoek aan het door de orkaan Harvey getroffen gebied. Wat staat er op het programma? En waarom is het bezoek zo belangrijk voor Trump?

President Trump komt dinsdagochtend plaatselijke tijd aan in Corpus Christi. In de buurt van die stad aan de Golf van Mexico kwam orkaan Harvey zaterdag aan land. Nadien trekt Trump - die vergezeld wordt door first lady Melania - naar Austin, de hoofdstad van de staat Texas.

Trump trekt dus niet naar Houston, de stad die het ergst getroffen werd door de overstromingen. ‘Zo staat hij de evacuaties en de reddingsacties in dat gebied niet in de weg’, verklaarde de Texaanse gouverneur Greg Abbott.

In Austin zal Trump vergaderen met de lokale overheden en krijgt hij een briefing over de stand van zaken bij de reddingsacties en evacuaties. Tot slot zal de president rondgeleid worden in het operationeel hoofdkwartier vanwaaruit de acties worden gecoördineerd.

Trump heeft er een tumultueuze zomer opzitten. Obamacare raakt maar niet afgeschaft, zijn team heeft een hoop personeelswissels achter de rug, en de president kreeg felle kritiek over de manier waarop hij de voorbije weken reageerde op het extreemrechtse geweld. Reken daar nog het escalerende conflict met Noord-Korea bij, en het is duidelijk dat Trump een opkikker kan gebruiken.

Irrelevante tweets

Het bezoek aan Texas is voor Trump dan ook de ideale gelegenheid om te tonen dat zijn land, in tijden van nood, de juiste man als president heeft gekozen. Het kan echter ook averechts uitpakken, bewijst het optreden van voorganger George W. Bush bij orkaan Katrina in 2005. Bush maakte een erg slechte beurt toen hij de chef van het Federal Emergency Management Agency (Fema) voor zijn goede werk, terwijl de toestand in het getroffen New Orleans eigenlijk chaotisch en problematisch was.

President kreeg echter al kritiek te slikken voor zijn initiële reactie op de orkaan. Terwijl op alle grote zenders beelden werden getoond van de overstromingen en vluchtende bewoners, stuurde Trump naast tweets over de storm ook een hoop irrelevante boodschappen de wereld in over de strijd van de Republikeinen in Missouri, over de muur aan de Mexicaanse grens en over het Nafta handelsakkoord.

Tegelijkertijd kreeg het Witte Huis van de - weliswaar Republikeinse - gouverneur Abbott complimenten over de aanpak van de ramp. Die getuigde volgens Abbott van een ‘A-Plus’ inspanning: ‘All the way from the president down.’ Vorige vrijdag had Trump op vraag van de gouverneur al verklaard dat het een ‘onmiddellijke ramp’ was, waardoor meteen federaal geld werd vrijgemaakt voor de getroffen gebieden.