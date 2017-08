US OPEN. Sharapova knikkert bij terugkeer meteen Halep uit het toernooi, winnares Wimbledon vlot door

Maria Sharapova (WTA 146) heeft maandagnacht in de eerste ronde van de de US Open in drie sets van de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep gewonnen. In het Arthur Ashe-stadion won Sharapova de eerste (6-4) en laatste (6-3) set, tussendoor probeerde Halep (4-6) iets terug te doen. Ook Garbine Muguruza (WTA-3) plaatste zich voor de volgende ronde, de Spaanse winnares van Wimbledon versloeg de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA-64). De Deense Caroline Wozniacki (WTA-5) versloeg de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA-133) in twee sets.

Tijdens de wedstrijd die ruim twee uur en drie kwartier duurde, had Sharapova al haar vaardigheden en ervaring nodig om de overwinning te pakken tegen Halep, die liet zien goed in vorm te zijn. Zeker in de eerste games, speelden beide vrouwen met een intensiteit, die eerder bij een finale gebruikelijk is.

De Russin, in 2006 winnares in New York, kreeg van de organisatie een wildcard voor deelname aan het toernooi. Het was haar terugkeer op een grand slam. In april maakte ze haar rentree na een dopingschorsing, maar ontbrak daarna om verschillende redenen op Roland Garros en Wimbledon.

Zichtbaar geëmotioneerd zwaaide Maria Sharapova na haar zwaarbevochten zege naar van het Amerikaanse tennispubliek. “Hier doe ik het allemaal voor”, liet de dertigjarige Russin met betraande ogen weten. “Toen ik jong was, omarmde ik alles in New York. De drukte, de mensen, het publiek, het geluid, alles. Nu herken ik dat allemaal weer. Ik hou ervan. Ik wil er meer van. Ik ga voorlopig nergens anders heen. Soms vraag ik mezelf af waarom ik nog zoveel tijd en energie in het tennis steek. Nu weet ik het weer. Voor dit soort momenten. Dit was voor mij zoveel meer dan een normale wedstrijd. Ik kon op de baan mijn gevoelens nauwelijks onder controle houden.”

Sharapova worstelde na haar rentree in het WTA-circuit in april in Stuttgart met een aantal blessures. Aan Roland Garros in Parijs kon ze niet deelnemen, omdat de Franse organisatie haar geen wildcard wilde verstrekken. Voor Wimbledon was ze daarna niet speelklaar. Voor de US Open, het toernooi dat ze in 2006 op haar naam schreef, kreeg de tennisdiva wel een invitatie.

Sharapova verscheen in het afgeladen Arthur Ashe Stadium in een glinsterende, zwarte outfit op de baan. “Achter al deze kristallen en dit kleine zwarte jurkje zit een heel vastberaden meisje. Overal waar ik kom en welke tegenstander ik ook tref, ik zal niets cadeau krijgen. Maar als ik op matchpoint kom en daarna de wedstrijd win, mag ik weer trots zijn op mezelf.”

Sharapova speelt in de tweede ronde tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 59).

Winnares Wimbledon vlot door

Wimbledonwinnares Garbine Muguruza (WTA-3) kon zich probleemloos plaatsen voor de tweede ronde van de US Open. De 23-jarige Spaanse was na 1 uur en 3 minuten klaar met de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA-64). Het werd 6-3 en 6-0.

Muguruza kwam in New York nog nooit verder dan de tweede ronde. Daarin komt ze later deze week uit tegen de Chinese Ying-Ying Duan (WTA 92). Toernooiwinst in Flushing Meadows kan Muguruza de eerste plaats op de wereldranglijst opleveren.

De 27-jarige Tsjechische Petra Kvitova, winnares van Wimbledon in 2011 en 2014, stootte ook al naar de tweede ronde door. Zij had meer moeite met de Servische Jelena Jankovic (WTA-68), voormalig nummer een van de wereld en US Open-finaliste in 2008. In anderhalf uur werd het tweemaal 7-5. Om een plaats in de zestiende finales neemt Kvitova het op tegen de Française Alizé Cornet (WTA-46). Die schakelde de Britse Heather Watson (WTA-74) met tweemaal 6-4 uit.

Ook de Deense Caroline Wozniacki (WTA-5) plaatste zich probleemloos voor de volgende ronde van het Grand Slam toernooi. Tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA-133) plaatste Wozniacki zich in twee sets: 6-1 en 7-5. De wedstrijd duurde 1:22. In de volgende ronde neemt Caroline Wozniacki het op tegen de Russische Ekaterina Makarova (WTA-40), zij versloeg de Duitse Mona Barthel in haar eersterondepartij (6-2, 6-1).

De als zevende geplaatste Britse Johanna Konta, die op Wimbledon de laatste vier haalde, ging al in de eerste ronde onderuit. Ze was niet opgewassen tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 78), die in drie sets (4-6, 6-3 en 6-4) won. Konta bereikte zowel in 2015 als 2016 de vierde ronde. Ze was een van de acht speelsters in New York die kans maken om bij deze US Open de eerste plaats op de wereldranglijst te claimen.

Venus Williams had voor eigen publiek drie sets (6-3, 3-6 en 6-2) nodig tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 135). De als negende geplaatste Amerikaanse komt in de tweede ronde uit tegen de Française Oceane Dodin (WTA 48). Williams (37) won de US Open in 2000 en 2001.

De uitslagen van de eerste dag op het vrouwentoernooi van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen:

Caroline Wozniacki (Den/5) - Mihaela Buzarnescu (Roe) 6-1, 7-5

Ekaterina Makarova (Rus) - Mona Barthel (Dui) 6-2, 6-1

Carla Suárez (Spa) - Ipek Soylu (Tur) 6-4, 6-2

Mirjana Lucic-Baroni (Kro/29) - Mónica Puig (Pri) 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/4)

Maria Sakkari (Gri) - Kiki Bertens (Ned/24) 6-3, 6-4

Arina Rodionova (Aus) - Richel Hogenkamp (Ned) 7-5, 7-5

Océane Dodin (Fra) - Pauline Parmentier (Fra) 3-6, 6-0, 7-6 (8/6)

Venus Williams (VSt/9) - Viktória Kuzmová (Slk) 6-3, 3-6, 6-2

Petra Kvitová (Tsj/13) - Jelena Jankovic (Ser) 7-5, 7-5

Alizé Cornet (Fra) - Heather Watson (GBr) 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rus) - Anna Zaja (Dui) 6-2, 6-3

Caroline Garcia (Fra/18) - Tereza Martincová (Tsj) 6-0, 6-1

Magdaléna Rybáriková (Slk/31) - Camila Giorgi (Ita) 6-3, 6-4

Kristýna Plísková (Tsj) - Misa Eguchi (Jap) 6-2, 6-2

Duan Yingying (Chn) - Claire Liu (VSt) 7-6 (10/8), 7-6 (7/3)

Garbiñe Muguruza (Spa/3) - Varvara Lepchenko (VSt) 6-0, 6-3

Aleksandra Krunic (Ser) - Johanna Konta (GBr/7) 4-6, 6-3, 6-4

Ajla Tomljanovic (Aus) - Johanna Larsson (Zwe) 7-5, 6-4

Zheng Saisai (Chn) - Alison Van Uytvanck (Bel) 6-4, 3-6, 6-1

Julia Görges (Dui/30) - Annika Beck (Dui) 6-1, 6-0

Ashleigh Barty (Aus) - Ana Konjuh (Kro/21) 4-6, 6-0, 6-1

Aliaksandra Sasnovich (WRu) - Julia Boserup (VSt) 6-2, 6-2

Sloane Stephens (VSt) - Roberta Vinci (Ita) 7-5, 6-1

Dominika Cibulková (Slk/11) - Jana Cepelová (Slk) 6-7 (5/7), 6-3, 6-2

Anastasija Sevastova (Let/16) - Carina Witthöft (Dui) 7-5, 6-1

Kateryna Kozlova (Oek) - Irina Begu (Roe) 6-2, 7-6 (9/7)

Donna Vekic (Kro) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 6-2, 6-1

Shuai Peng (Chn/22) - Amandine Hesse (Fra) 6-4, 6-1

Sofia Kenin (VSt) - Lauren Davis (VSt/32) 7-5, 7-5

Sachia Vickery (VSt) - Natalia Vikhlyantseva (Rus) 4-6, 6-4, 6-1

Tímea Babos (Hon) - Viktorija Golubic (Zwi) 7-5, 5-7, 7-5

Maria Sharapova (Rus) - Simona Halep (Roe/2) 6-4, 4-6, 6-3