Noord-Korea vuurt raket af richting Japan

Noord-Korea heeft dinsdagochtend een raket afgevuurd in de richting van Japan. Het projectiel is boven het noorden van Japan gepasseerd. Het is niet duidelijk over wat voor type raket het precies gaat.

De Japanse regering heeft haar bevolking gewaarschuwd dat een Noord-Koreaanse raket werd afgevuurd in de richting van het noorden van het land, meldt de Japanse zender NHK.

De overheid heeft de bevolking in Tohoku geadviseerd om te schuilen in stevige gebouwen of ondergrondse schuilkelders. De Japanse premier Shinzo Abe heeft al laten weten dat zijn regering er alles aan zal doen om de bevolking te beschermen. Volgens NHK heeft de raket geen schade veroorzaakt.

De Zuid-Koreaanse regering heeft ondertussen bevestigd dat de raket die rond 05.57 uur (plaatselijke tijd) werd afgevuurd door het Japanse luchtruim is gevlogen. De raket zou in drie delen zijn uiteengevallen en kwam terecht in de Stille Oceaan, op een 1.180 km van kaap Erimo, in het noorden van het land, zegt de regeringswoordvoerder Yoshihide Suga. Die sprak van een ‘ongeziene, ernstige en serieuze bedreiging voor ons volk’. Uit Zuid-Korea valt te horen dat de raket een afstand van 2.700 km aflegde.

Ook het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de raket door het Japanse luchtruim is gevlogen. Maar dit vormde geenszins een bedreiging voor Noord-Amerika, verzekert het Pentagon.

Oefeningen

Maandag voerden de Japanse strijdkrachten nog gemeenschappelijke militaire oefeningen uit met het Amerikaanse leger. De regering liet al verstaan dat die samenwerking zal verdergezet worden in het kader van de spanningen met het Noord-Koreaanse regime.

Het Japanse leger heeft niet geprobeerd om het projectiel uit de lucht te halen.