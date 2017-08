Belg in Frankrijk opgepakt op verdenking van moord op landgenoot

In Lotharingen, in het noordoosten van Frankrijk, is een 19-jarige Belg opgepakt die ervan verdacht wordt in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 augustus een landgenoot te hebben vermoord. Dat zegt de gendarmerie maandag. De verdachte zegt zich niets meer van de feiten te herinneren.

Bij de gendarmerie liep zaterdag een melding binnen van een bestuurster die zei dat een man met een pistool op haar had geschoten, zonder haar te raken. Toen ze ter plaatse kwamen, troffen de gendarmes de jonge Belg aan langs de kant van de weg dicht bij Longuyon, niet ver van de Belgische grens. Hij stond er bij een auto die niet meer startte.

De auto bleek op naam te staan van een andere Belg, geboren in 1965, die in het Franse Jametz woont. De gendarmes trokken meteen naar zijn woning, waar ze zijn lijk met een schotwonde aantroffen. De speurders vonden er ook bewijzen dat de tiener het slachtoffer nog 1.000 euro schuldig was.

De jongeman werd meteen opgepakt en verschijnt in de loop van maandag voor de onderzoeksrechter, zo zeggen de gendarmerie en het parket van Nancy. Dat heeft een onderzoek geopend voor moord, poging tot moord en autodiefstal. De verdachte zegt zich niets meer van de feiten te herinneren.