‘De N-VA vernietigt het DNA van het katholiek onderwijs.’ Met die uithaal waarschuwt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs voor verre­gaande overheidssturing.

Het zit er bovenarms op tussen Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en de N-VA. In een opiniebijdrage in deze krant verwijt hij N-VA-parlementslid Koen Daniëls, en bij uitbreiding de hele partij, ‘het DNA van het katholiek onderwijs zelf te vernietigen’.

De timing van de uithaal is geen toeval. Het Vlaams Parlement hervat vandaag de discussie over de eindtermen, die vastleggen welke minimumdoelen leerlingen moeten bereiken. Boeve waarschuwt voor ‘verregaande overheidssturing’ en vreest dat de vrijheid van onderwijs onder druk staat.

Nog een punt van ergernis: de vele regels en verplichtingen die de planlast van scholen en leerkrachten opdrijven. Volgens Boeve is dat ‘een vertaling van de vele regelgeving van­wege de overheid naar de concrete schoolpraktijk’. En daar draagt Daniëls als N-VA-parlementslid een grote verantwoordelijkheid voor.

Daniëls ziet de forse taal van Boeve als een afleidingsmanoeuvre. ‘Hij beweert wel dat hij vrijheid van onderwijs wil, maar gebruikt ze vervolgens om de vrijheid van zijn scholen dicht te plamuren met allerlei ­regels en teksten. De scholen en leerkrachten nemen hem dat kwalijk. Hij probeert nu de schuld daarvoor door te schuiven naar de overheid, terwijl hij beter de hand in eigen boezem zou steken.’

Het is niet de eerste keer dat Boeve en de N-VA met elkaar clashen. Bij de voorstelling van de katholieke dialoogschool door Boeve, liet N-VA-voorzitter Bart De Wever zich al ontvallen dat het katholieke net ‘geen kans onbenut laat om zelf zijn ziel om zeep te helpen’. Ook over de hervorming van het secundair onderwijs liepen de visies erg uiteen.

Dat de N-VA het niet begrepen heeft op de macht van de katholieke koepel, is al langer geweten binnen de onderwijswereld. De partij geeft de individuele schoolbesturen liever alle vrijheid.

Daniëls laat nog weten het DNA van het katholiek onderwijs niet te willen vernietigen. ‘Wij willen net de eigenheid van elke school behouden.’

Het Gemeenschapsonderwijs volgt met stijgende verbazing het geruzie tussen Boeve en Daniëls over de eindtermen. ‘Ik begrijp de commotie niet’, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. ‘Onderwijs kost heel veel geld. Voor ons als GO! is het logisch dat een democratisch verkozen parlement maatschappelijke verwachtingen uitzet. De eindtermen vullen die in. De leerplannen bieden alle vrijheid om ons pedagogisch project ruim binnen die eindtermen te realiseren.’

Ze heeft nog een oproep. ‘Laat de discussie niet over macht gaan. Laat het over de ontwikkeling van kinderen gaan.’