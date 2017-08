Jonge toeriste slachtoffer van groepsverkrachting op Italiaans strand

Een Pools koppel werd vrijdagnacht overvallen op een strand in het Italiaanse Rimini. De man werd eerst neergeslagen, waarna de vier aanvallers de vrouw verkrachtten.

Volgens de Italiaanse media sloegen de vier daders de man (26) eerst bewusteloos en stalen ze al zijn bezittingen. Nadien vergrepen ze zich aan de jongedame (26) en verkrachtten ze haar herhaaldelijk.

Enkele passanten troffen de bebloede slachtoffers even later aan op het strand en belden de hulpdiensten. Het Poolse koppel werd meteen opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens Maurizio Improta van het gemeentebestuur van Rimini zijn de daders mogelijk drugsverslaafden. De Italiaanse politie is intussen op zoek naar getuigen van de ‘brutale en beestachtige’ aanval.

Foto: AP