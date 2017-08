Legerbonden vragen om structurele oplossingen

De vakbonden in het leger vragen de federale regering om snel werk te maken van een structurele oplossing voor de inzet van militairen op straat. Dat laten ze maandag weten in een reactie op het nieuws dat ‘Operatie Homeland’ wellicht tot 2020 zal blijven duren. De vakbonden verwijzen onder meer naar de aangekondigde oprichting van een nieuw veiligheidskorps, dat moet instaan voor de bewaking aan gebouwen.

De legertop verwacht niet dat de militairen de komende jaren uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Maar om de werkdruk van de militairen niet te fel te laten oplopen, zouden er wel enkele aanpassingen plaatsvinden. Zo zou er gesnoeid worden in de trainingsschema’s. Bovendien worden er maatregelen uitgewerkt die de soldaten moeten toelaten om meer te patrouilleren, in plaats van statisch gebouwen te bewaken. Op die manier zouden er minder militairen nodig zijn.

‘Geen oplossing op lange termijn’

De vakbonden beklemtonen in hun reactie dat heel wat militairen overbelast zijn door ‘Operatie Homeland’. 'Het is dus niets te vroeg dat men maatregelen neemt', zegt Yves Huwart van de Algemene Centrale van het Militair Personeel (ACMP). 'Maar ik vrees dat dit, met een steeds kleiner wordend leger, geen oplossing biedt op lange termijn.'

'De regering moet dringend met structurele oplossingen over de brug komen', klinkt het ook bij Edwin Lauwereins van VSOA. 'Dat zou kunnen met het opstarten van een veiligheidskorps dat bewakingsopdrachten overneemt. De eerste aanwervingen daarvoor waren voor begin dit jaar voorzien, maar de regering maakt daar geen werk van.'

Ook Walter Van den Broeck van ACV verwacht dat het nieuwe veiligheidskorps - dat onder meer de bewaking van Brussels Airport, nucleaire sites, internationale instellingen en overheidsgebouwen op zich zou nemen - een oplossing kan bieden.

‘Buitenlandse operaties moeten de corebusiness zijn’

'De regering moet daar dringend meer ‘vitesse’ achter zetten. Het lijkt erop dat de eerste aanwervingen pas begin 2018 zullen plaatsvinden, een jaar later dan gepland.' Volgens hem talmt de regering met de aanwervingen, omdat de inzet van dat veiligheidskorps meer geld zou kosten dan het opstellen van militairen.

Daarnaast waarschuwen de vakbonden voor de gevolgen van het snoeien in de trainingen. 'Onze competenties dreigen verloren te gaan als we onze vaardigheden niet kunnen oefenen. Dat is geen goede zaak voor Defensie', zegt Walter Van den Broeck. 'Buitenlandse operaties moeten de corebusiness van Defensie zijn. Ik hoop dat onze expertise op dat vlak niet verdwijnt', aldus ook Lauwereins.