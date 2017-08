Na de doortocht van orkaan Harvey stonden hele dorpen en steden onder water. De klimaatopwarming heeft volgens weerman David Dehenauw een invloed op die hevige neerslag. ‘Hoe warmer het zeewater wordt, hoe meer verdamping er is. Dan zit er meer vocht in de wolken, en is de neerslag heviger’, zegt Dehenauw.

Bij orkaan, ondertussen tropische storm, Harvey was het grootste probleem de neerslag. Dit weekend kreeg het zuidoosten van Texas, onder meer de streek van Houston, bakken water over zich heen. De inwoners werden wakker in een overstroomde stad.

Zondagmorgen lokale tijd noemde een woordvoerder van het ­National Hurricane Center de overstromingen al een ramp: ‘Alles waarvan we gehoopt hadden dat het niet zou gebeuren, maar wat wel voorspeld was, gebeurt nu toch. Het is erg, en het wordt nog erger.’

Warmer water zorgt voor meer neerslag. ‘Hoe warmer het zeewater, hoe meer het verdampt. Dan zit er meer vocht in de wolken. Maar het is ook belangrijk te weten dat warme lucht meer vocht kan bevatten. Het duurt dan langer voor het begint te regenen, maar er is meer hevigere neerslag’, zegt Dehenauw. Bij orkaan Harvey stond het zeewater ook hoger dan normaal.

Sinds de jaren '70 zijn er meer en hevigere orkanen in het Atlantisch bassin. Of dat effectief komt door de klimaatopwarming is niet zeker. 'Daar is geen pasklaar antwoord voor', zegt Dehenauw.

België

‘Ook bij ons zien we dat er aan de kust bijvoorbeeld hevigere regen valt. Het regent niet vaker, het klimaat is niet verstoord, maar als het regent, is er meer neerslag’, aldus Dehenauw.

Orkaan Harvey

De orkaan zwakte zaterdag af van categorie vier naar drie op een schaal van vijf. Ondertussen wordt de orkaan bestempeld als tropische storm. Harvey kwam rond 22.00 uur (zaterdag Belgische tijd) aan land in Amerika, ten noorden van San Jose Island. Voorlopig zijn er al vijf dodelijke slachtoffers te betreuren.