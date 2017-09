Met een bakje troost ga je trager dood

Matige consumptie van koffie vermindert je kans op een vroege dood, zo blijkt uit onderzoek bij twintigduizend mensen.

Het onderzoek werd gedaan bij Spanjaarden, die door de Universiteit van Navarra al sedert 1999 worden gevolgd. De resultaten werden gisteren voorgesteld op het Europese cardiologiecongres. Het onderzoek bij enkel Zuid-Europeanen bevestigt wat ook elders in de wereld al is gezien: matige consumptie van koffie hangt samen met een langer leven. Wat nog niet wil zeggen dat het een de rechtstreekse oorzaak is van het ander. Het verband kan onrechtstreekser zijn, of zelfs omgekeerd: misschien drinken taaiere mensen liever koffie.

Tijdens de gemiddeld tien jaar dat de groep gevolgd werd, stierven 337 mensen. Op die doden is het onderzoek dus eigenlijk gebaseerd. Mensen die ten minste vier koppen per dag dronken, zagen hun directe overlijdenskans met twee derde dalen. Het verband was het sterkst bij 45-plussers. Jonge mensen sterven nu eenmaal sowieso zelden.