Massale evacuaties in de buurt van Houston na doortocht Harvey

In de omgeving van Houston zijn grootscheepse evacuaties aangekondigd omdat de regenval door de tropische storm Harvey nog enkele dagen zal aanhouden en tot ongekende wateroverlast zal leiden. In de regio Fort Bend, 55 kilometer ten zuidwesten van Houston, worden 55.000 mensen geëvacueerd.

Vrijdagavond rond 23 uur lokale tijd kwam de gevreesde orkaan Harvey aan in Texas. Al snel vielen vele tienduizenden mensen zonder stroom, kreeg de streek windstoten met snelheden tot 200 kilometer per uur te verduren en liepen de straten onder water.

dS VIDEO - Straten veranderen in rivieren in Houston.

Het zwaarst getroffen door de storm is miljoenenstad Houston. Voor vele delen van de stad is het hoogste alarmpeil voor overstromingen afgekondigd. Wagens staan er tot het dak onder water en op de snelwegen staat het water zelfs nog een pak hoger. De Nationale Weerdienst spreekt van een bijzonder gevaarlijke situatie en roept op naar hoger gelegen gebied te trekken omdat de regen nog enkele dagen zal aanhouden.

De totale regenval kan in de komende week uitkomen op historische waarden. Er zijn voorspellingen die stellen dat er in de komende week in totaal 120 centimeter regen zal vallen. Dat zou betekenen dat er zoveel regen zou vallen in een week, als normaal in een jaar valt.

Tot nu toe is er sprake van twee dodelijke slachtoffers door de passage van Harvey, van wie een in Houston. Dat aantal kan nog oplopen omdat de neerslag, die recordwaarden bereikte, volgens de weerdiensten nog tot medio volgende week zou aanhouden.

De Amerikaanse president Donald Trump zakt komende dinsdag af naar Texas, de zuidelijke staat die zwaar werd getroffen door orkaan Harvey.

