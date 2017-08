VIDEO. Antwerp duwt Oostende dieper in de put met sensationele zege

Antwerp heeft alweer een sensationele zege op verplaatsing geboekt. Bij KV Oostende ging het dankzij een paar heerlijke doelpunten in een dolle tweede helft met 3-4 winnen. KV Oostende heeft nul op vijftien en staat troosteloos laatste.

Het moest nu wel eens gaan gebeuren voor Oostende. Nul op twaalf kon aan de kust niet meer afgeschilderd worden als een stormpje in een glas water. Antwerp moest het kind van de rekening worden. Vanderhaeghe startte meteen met nieuwkomer Bjelica op de linksachter, Gano was de diepe spits. Bij Antwerp was er nog geen spoor van Jelle Van Damme. Hij was ziek.

Na het vuurwerk en de bijhorende festiviteiten voor de aftrap kregen de supporters een leuke wedstrijd te zien die aanvankelijk goed over en weer ging. Oostende groeide in de wedstrijd en kreeg de beste kansen via Musona, maar de spits besloot twee keer op Bolat. Iets na het halfuur kreeg KVO dan toch zijn verdiende voorsprong toen Corryn Canesin duidelijk neerhaalde in de zestien. Franck Berrier pakte uit met een gewaagde panenka die amper van de grond kwam en Bolat was gezien: 1-0 en het eerste thuisdoelpunt voor KVO dit seizoen.

Het werd meteen ook de ruststand. Dat KVO naar de rust toe het meeste overwicht kreeg, werd tijdens de pauze duidelijk aangetoond door de statistieken. Met amper 37 procent balbezit en maar liefst twaalf fouten had Antwerp duidelijk een lastige klant aan Coucke’s weireldploegsje.

Antwerp ruikt bloed

De tweede helft begon evenwichtig. Antwerp probeerde iets terug te doen en dreigde vooral via enkele stilstaande fases, maar echt concreet gevaar bracht dat niet op. Toch maakte The Great Old tien minuten na de rust gelijk toen Rodrigues spectaculair scoorde na een prima voorzet van Haroun. Antwerp rook bloed en drukte eventjes door, maar kon dat tempo maar een kwartiertje aanhouden.

Naar het einde van de wedstrijd was het opnieuw KVO dat het commando overnam. Toch was het ei zo na Antwerp dat opnieuw op voorsprong kwam toen Corryn een huizenhoge kans op Rozehnal zag afketsen. Op de aansluitende corner was het toch prijs. Borges mocht een bal aan de eerste paal moederziel alleen binnentikken via het kruis. Enkele minuten later werd het nog pijnlijker toen Limbombe Proto dribbelde en de 1-3 binnen tikte.

Vanderhaeghe zette nu alles op alles en gooide Akpala en Conte in de strijd. Het was het begin van een knotsgekke slotfase. Vier minuten voor tijd volgde de aansluitingstreffer toen Gano zijn eerste voor KVO voorbij kopte. Maar wéér scoorde Antwerp. Na schlemielig verdedigen kon Rodrigues zijn tweede van de avond voorbij Proto knallen. KVO trok zich er niets van aan en bleef ballen in de zestien pompen. Dat resulteerde een minuut voor tijd in een nieuwe aansluitingstreffer van Conte. Oostende zette nog eens alles op alles maar kon niet meer scoren ondanks paniek in de Antwerpse zestien.

KVO verloor zo al voor de vijfde keer op rij in de competitie en blijft laatste met geen enkel punt. Aan de kust is de crisis nu volledig compleet. Antwerp kent daarentegen een prima competitiestart en pronkt met 10 op 15.