Alerte journaliste redt trucker van verdrinking

Televisiereporter Brandi Smith en haar crew hebben een trucker van de verdrinkingsdood gered in Houston. De man zat vast in zijn cabine terwijl het water binnenstroomde.

Smith was de overstromingen door tropische storm Harvey op Beltway 8 ter hoogte van de Hardy Toll Road aan het verslaan voor de lokale zender KHOU11 in Houston (Texas) toen ze merkte dat een chauffeur vastzat in zijn truck op een lager gelegen weg.

Gelukkig kon ze even later een politiepatrouille tegenhouden. Die waren met een boot op hun aanhangwagen op weg naar een andere noodoproep. De agenten konden de man uiteindelijk bevrijden uit zijn cabine.

En maar goed ook, want een jaar voordien was een gestrande trucker op dezelfde plek verdronken in een overstroming.

De redding kon wel niet live worden uitgezonden op KHOU11 omdat de overstromingen ook het gebouw van het televisiestation had bereikt. Iedereen werd tijdelijk geëvacueerd, maar later konden de uitzendingen toch doorgaan in een studio op een hogere verdieping.

De storm Harvey zorgt in Texas voor heel veel problemen. ‘Het is nu al een catastrofe, en het zal nog erger worden’, zegt gouverneur Greg Abott.