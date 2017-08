Labour kiest voluit voor ‘soft Brexit’

De Britse oppositiepartij Labour wil dat Groot-Brittannië nog deel kan uitmaken van de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie tijdens een overgangsperiode nadat de Brexit een feit is. De partij profileert zich zo duidelijk als voorstander van een zachte Brexit.

Labour kreeg van tegenstanders lang de kritiek dat de partij geen duidelijk standpunt had over welke deal met de EU Groot-Brittannië na de Brexit moet nastreven. Keir Starmer, de schaduwminister voor de Brexit, heeft daar nu verandering in gebracht. De socialisten werpen zich op als voorstanders van de zachte Brexit en zullen de harde Brexit, die premier Theresa May nastreeft, bestrijden.

No ‘constructive ambiguity’. Labour will fight hard Brexit: my Observer article. https://t.co/TELqw0PtZ3 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) 26 augustus 2017

Starmer verklaart in zijn opiniebijdrage in The Observer dat een transitieperiode nodig is om te vermijden dat de economie ‘op de rand van de afgrond’ terechtkomt na de uitstap in maart 2019. Zo kunnen goederen en diensten blijven bewegen tussen de lidstaten van de Europese Unie en Groot-Brittannië terwijl de complexe onderhandelingen over het permanente akkoord worden voortgezet.

‘Labour zou een overgangsakkoord nastreven dat dezelfde basisvoorwaarden heeft als die die we nu hebben met de EU’, schrijft hij. ‘Dat betekent dat we in een douane-unie zouden willen blijven met de EU en deel willen blijven uitmaken van de interne markt tijdens die periode.’

De schaduwminister gaf weinig informatie over hoe lang de overgangsperiode zou duren: ‘zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig’. Volgens The Observer zou die periode kunnen variëren van twee tot vier jaar.

Rebellen?

Na de overgangsperiode ‘zouden de voordelen van de douane-unie en de interne markt behouden worden’ in de relatie tussen Groot-Brittannië en de EU, maar hoe dat in de praktijk moet gebeuren ‘is ondergeschikt aan het resultaat’.

In een soort van douane-unie blijven met de EU is een ‘mogelijke eindbestemming voor Labour’, aldus Starmer, maar ‘daarover moeten onderhandelingen worden gevoerd’. ‘Labour is dan ook flexibel over de vraag of de voordelen van de interne markt het best behouden worden door het onderhandelen van een nieuwe interne marktrelatie of door te beginnen vanuit een op maat gemaakt handelsakkoord’, klinkt het.

Het uiteindelijke akkoord moet beantwoorden aan ‘de noodzaak voor een effectiever migratiebeleid’, besluit het oppositielid.

Labour zit in de oppositie. Het is de conservatieve regering van premier Theresa May die onderhandelt over de Brexit met de EU. Maar in de Conservatieve Partij is een aanzienlijke groep parlementsleden ook geen voorstander van een harde Brexit. Die zullen nu misschien verleid worden om te rebelleren. En May’s meerderheid is nu al erg krap.

Europese en Britse onderhandelaars vatten normaliter maandag in Brussel de derde onderhandelingsronde over de Brexit aan. Brexitminister David Davis riep de EU eerder op de dag nog op om zich ‘flexibel’ op te stellen.