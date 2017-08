Engeland klopt Duitsland in strijd om het brons op EK hockey

De Engelse hockeyers (FIH 7) hebben zondag de bronzen medaille veroverd op het EK hockey. Engeland versloeg in het Wagener Stadion in Amstelveen in de kleine finale Duitsland (FIH 3) met 4-2.

De Mannschaft opende de score in de zestiende minuut met een strafcorner van Grambusch. Acht minuten later maakte Middleton - ook vanop strafcorner - gelijk en vlak voor rust bezorgde Sloan (27.) de Engelsen de voorsprong. Duitsland sloeg na 44 minuten terug met een nieuw doelpunt na strafcorner van Winferer, maar goals van Gleghorne (51.) en Roper (59.) zorgden toch voor de Engelse zege.

Het is de eerste keer in tien jaar dat Duitsland zonder medaille van een EK hockey vertrekt. De vorige keer was in 2007 in Manchester toen de Red Lions Duitsland versloegen met 4-3 en zich zo plaatsten voor de Spelen in Peking.

In groep C, de poule die de plaatsen 5 tot 8 vastlegt, toonden Spanje en Ierland zich de sterkere landen. Spanje (FIH 9) klopte Polen (FIH 20) met 2-1 en werd zo vijfde. Voor Ierland (FIH 10) volstond tegen Oostenrijk (FIH 22) een 2-2 gelijkspel om zesde te worden. Polen en Oostenrijk zakken zo naar de tweede Europese divisie.