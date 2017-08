Groen: ‘Basispensioen garandeert waardigheid’

De partij Groen pleit voor een basispensioen voor iedereen, dat wordt aangevuld in functie van het aantal gewerkte jaren. Dat heeft Groen-voorzitter Meyrem Almaci zondag gezegd op het jaarlijkse zomerweekend van de partij in Nieuwpoort.

In een toespraak op zondag pleitte voorzitter Almaci voor een beleid dat ‘opnieuw hoop en perspectief’ biedt. ‘We hebben leiders nodig die ons samenbrengen en ons niet verdelen, die ons sterker maken in plaats van ons aan ons lot over te laten’, zei Almaci.

De Groen-voorzitter kwam terug op het zomerakkoord van de federale regering. Daarin is beslist dat wie na zijn vijftigste langer dan een jaar werkloos is, zal terugvallen op het minimumrecht voor pensioenopbouw. Dat betekent dat niet langer het laatste, maar het laagste loon zal tellen voor de opbouw van het pensioen.

Financiële zekerheid

‘Waaraan hebben ouderen deze oneerlijke behandeling verdiend?’, vraagt Almaci zich af. ‘Het is toch niet zijn fout dat de arbeidsmarkt oudere werknemers niet lust?’ Groen heeft volgens de voorzitster een antwoord ‘dat waardigheid garandeert’ klaar. ‘Een basispensioen doet dat. Met een basispensioen zorgen we voor financiële zekerheid. Garanderen we voor iedereen een goed pensioen, een stevige basis die wordt aangevuld met gewerkte jaren. Want niemand verdient het om op zijn oude dag in onzekerheid te leven.’

Almaci stond ook stil bij de start van het nieuwe schooljaar. De Vlaamse regering moet volgens haar meer investeren in onderwijs. ‘Ouders en kinderen weten vandaag nog altijd niet of ze de nodige zorg gaan krijgen’, zei Almaci. ‘Wij willen dat iedereen een plaats heeft op school. Dat scholen, ouders en kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dat iedereen de zorgen krijgt die ze nodig hebben zodat ouders niet meer met elkaar moeten concurreren.’

Topeditie

Het zomerweekend van Groen was aan zijn twintigste editie toe. Volgens de partij namen er een recordaantal van duizend mensen deel aan de debatten en workshops.