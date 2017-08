Ploeg van Vanmarcke en Van Asbroeck hoopt met crowdsourcing op vervolg

Met geld van donateurs hoopt teambaas Jonathan Vaughters wielerploeg Cannondale-Drapac overeind te kunnen houden. Het bericht dat een sponsor voor volgend seizoen is afgehaakt en het voortbestaan van de ploeg daardoor in gevaar is, leidde tot een stroom aan reacties van fans van de ploeg.

“Geïnspireerd door jullie feedback, hopen we via ‘crowdsourcing’ geld op te halen, waardoor we in 2018 verder kunnen gaan met onze wielerploeg”, staat in een bericht op de website van het overkoepelende Slipstream Sports.

Particulieren en bedrijven die willen helpen, kunnen zich online registeren en direct aangeven hoeveel geld ze willen doneren. De minimale inleg bedraagt 100 dollar. Vaughters gaat alle donateurs belonen, al is nog niet duidelijk hoe.

Bij Cannondale-Drapac rijden onder meer onze landgenoten Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck. Ook Rigoberto Urán, de Colombiaanse nummer twee uit de afgelopen Tour de France, staat onder contract bij de Amerikaanse formatie.