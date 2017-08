Orkaan Harvey heeft zware schade aangericht in Rockport, het stadje in Texas waar de orkaan vrijdagavond om 22 uur (5 uur zaterdagmorgen Belgische tijd) aan land is gegegaan. Er wordt gevreesd voor slachtoffers.

Van de tienduizend inwoners is zowat de helft niet op de oproep ingegaan om veiliger oorden op te zoeken. Teams met hulpverleners gaan zaterdag van deur tot deur om te zien of er slachtoffers of hulpbehoevenden zijn.

De hulpdiensten kregen tijdens de nacht veel meldingen van wegvliegende daken en instortende muren. Directe hulp was echter in veel gevallen niet mogelijk. De lokale autoriteiten vragen dringend ondersteuning. Intussen zou ook het telefoonverkeer er zijn uitgevallen.

Orkaan Harvey

De orkaan Harvey is volgens het Amerikaanse National Hurricane Center afgezwakt van categorie vier naar drie op een schaal van vijf. De maximale windsnelheid bedraagt ongeveer 200 kilometer per uur. De orkaan kwam rond 22.00 uur (zaterdag 05.00 uur Belgische tijd) aan land ten noorden van San Jose Island, op 8 kilometer ten oosten van Rockport.

President Donald Trump heeft de storm al als natuurramp bestempeld, om zo federale middelen vrij te maken voor de slachtoffers.

Het is sinds 2005 geleden dat er een storm van categorie 3 aan land kwam in de VS. Toen trof orkaan Wilma Florida. Daarbij vielen meer dan 80 doden.