Leider Arley Bernal houdt Belg van ritzege in Ronde van de Toekomst

Egan Arley Bernal heeft zaterdag de achtste etappe in de 55e editie van de Ronde van de Toekomst gewonnen. De 20-jarige Colombiaan, ook vrijdag al ritwinnaar en leider in het klassement, versloeg onze landgenoot Bjorg Lambrecht na 10,5 kilometer van Albertville naar Ste-Foy Tarentaise in een sprint met twee bergop. De Deen Niklas Eg finishte op drie seconden als derde. Steff Cras werd zevende op 40 seconden.

In de tweede etappe door de Alpen kregen de nationale beloften opnieuw heel wat beklimmingen voorgeschoteld, met de Cormet de Roseland (19,6 km aan 6,2%), La montée aux Arcs (12,7 km aan 7,2%) en de slotklim naar Saint-Foy Tarentaise (6,5 kilometer aan 6,5%). De Rus Pavel Sivakov, die vrijdag een complete offday kende, probeerde zijn Ronde van de Toekomst te redden met een vroege aanval, maar zou andermaal hard tegen de muur lopen en minuten verliezen.

Uitkijken was het naar het kunstje van Bernal, die vrijdag bergop domineerde. Net als vrijdag zat hij zaterdag al vroeg geïsoleerd, maar op de slotklim beantwoordde hij elke aanval. Op die slotklim streed Bernal met Tobias Foss, Lucas Hamilton, Niklas Eg, James Knox en Bjorg Lambrecht om de zege. Lambrecht moest in de finale even passen, maar vond een tweede adem en slaagde er nog in om terug te komen op drie leiders. Hij versnelde in het zicht van de meet en wist met Foss en Eg nog twee rivalen af te schudden. Tegen Bernal viel niets te beginnen. In de laatste bocht koos de Colombiaan de binnenkant en pakte hij zijn tweede zege op rij.

In de stand klom Lambrecht van de derde naar de tweede stek op. Hij volgt nu op 1:09 van Bernal. Eg is op 1:12 derde. Cras is zesde, op 2:03 van de leider.

De Ronde van de Toekomst eindigt zondag met een 106 kilometer lange bergrit van Borg-St-Maurice naar het skistation Albiez-Montrond (Savoie). Onderweg wordt de Col de la Madeleine (buiten categorie) beklommen, de aankomst ligt op de top van een col van eerste categorie.