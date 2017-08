Iljo Keisse wint Omloop Mandel-Leie-Schelde

Iljo Keisse (Quick-Step Floors) heeft zaterdag de 72e editie van de Omloop Mandel-Leie-Schelde (Bel/1.1) gewonnen.

Na 179 kilometer haalde Keisse het in Meulebeke van de Nederlander Huub Duyn (Veranda’s Willems-Crelan) en zijn landgenoot Maarten Wynants (LottoNL-Jumbo). Op de erelijst volgt hij Pieter Vanspeybrouck op. Keisse was in 2013 als eens winnaar van deze wedstrijd.

Uitslag van de Omloop Mandel-Leie-Schelde (1.1):

1. Iljo Keisse (Quick-Step Floors) de 179 km in 3u51:07 (gem 46,47 km/u)

2. Huub Duijn (Ned)

3. Maarten Wynants

4. Pier Paolo De Negri (Ita)

5. Wesley Kreder (Ned); 6. Oscar Riesebeek (Ned); 7. Twan Castelijns; 8. Dimitri Peyskens; 9. Dries Van Gestel; 10. Tom Vermeer (Ned); 11. David Boucher; 12. Kevin De Jonghe; 13. Eliot Lietaer; 14. Thijs de Lange (Ned) op 0:03; 15. Przemyslaw Pasperkiewicz (Pol) 0:08; 16. Dylan Groenewegen (Ned) 0:33; 17. Aidis Kuropis (Lit); 18. Bert Van Lerberghe; 19. Justin Jules (Fra); 20. Louis Verhelst; 21. Kenny Dehaes; 22. Roy Jans; 23. Joeri Stallaert; 24. Pieter Vanspeybrouck; 25. Jelle Donders; 26. Alexander Maes; 27. Wim Reynaerts; 28. Maximilien Picoux; 29. Rob Ruijgh (Ned); 30. Niels De Rooze; 31. Dennis Coenen; 32. Jacob Scott (GBr); 33. Otto Vergaerde; 34. Jacob Sitler (VSt); 35. Edward Walsh (Can); 36. Timothy Stevens 0:40; 37. Abram Stockman; 38. Seppe Verschuere; 39. Michiel Stockman; 40. Auxence Buntinx; 41. Max Emil Boholm Korner (Noo) 0:42; 42. Cedric Raymackers; 43. Sjoerd Kouwenhoven (Ned); 44. Jeroen Meijers (Ned); 45. Dieter Bouvry; 46. Joshua Teasdale (GBr); 47. Marco Canola (Ita); 48. Mark McNally (GBr); 49. Gijs Van Hoecke; 50. Robert Wagner (Dui) 0:49; ¿; 56. Stijn Steels; 57. Thomas Sprengers; 60. Brecht Dhaene 0:53; 68. Stef Van Zummeren 0:59; 72. Preben Van Hecke; 73. Elias Van Breussegem; 74. Dries De Bondt; 75. Aime De Gendt; 79. Moreno De Pauw 1:41; 80. Frederik Veuchelen 1:53; 81. Jelle Mannaerts 2:19; 82. Kevyn Ista 2:42; 83. Julien Stassen; 84. Antoine Warnier; 87. Johannes De Paepe 3:17