‘Dader gedroeg zich normaal, maar al vier maanden niet meer in zijn buurt gesignaleerd’

De 30-jarige Somaliër die vrijdagavond militairen met een mes heeft aangevallen in Brussel, was al een viertal maanden niet meer in de buurt van zijn woning in Brugge gesignaleerd. Dat meldt burgemeester Renaat Landuyt.

In principe waren er geen aanwijzingen dat de man mogelijk dreigde te radicaliseren. Volgens de Brugse burgemeester vertoonde hij vorig jaar wel wat eigenaardig gedrag, wellicht door een psychische problematiek. Daarnaast was hij bij de politie gekend voor slagen en verwondingen in Eeklo. Volgens zijn buren gedroeg hij zich normaal, maar dook hij er de afgelopen vier maanden niet meer op. ‘We zullen het gerechtelijk onderzoek afwachten om te zien of uit deze zaak lessen kunnen getrokken worden’, aldus Renaat Landuyt.

‘Een daad van terroristische aard’

Vrijdagavond heeft de 30-jarige man om 20.22 uur in het centrum van Brussel op de Emile Jacqmainlaan drie militairen aangevallen met een mes. De man liep op de militairen af en viel ze in de rug aan met een mes, terwijl hij ‘Allahu Akbar’ riep. Hij werd daarop neergeschoten en overleed wat later aan zijn verwondingen. Hij was in het bezit van een mes, namaakvuurwapen en twee koranboeken. Gezien de omstandigheden en de aard van de feiten spreken zowel het federaal parket als de Brusselse politie van ‘een daad van terroristische aard’.

De man was niet gekend voor feiten van terrorisme. Wel was hij gekend voor een feit van slagen en verwondingen in februari 2017.