Noord-Korea vuurt drie raketten af na ‘provocatie VS’

Noord-Korea heeft zaterdagochtend drie ballistische korteafstandsraketten afgevuurd. Daarmee reageert het land op de militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea.

De Zuid-Koreaanse stafchefs van het leger meldden dat de projectielen zaterdagochtend vroeg afgevuurd werden vanuit de oostelijke provincie Gangwon. Ze vlogen meer dan 250 kilometer in noordoostelijke richting, klinkt het. Dat meldt het US Pacific Command, nadat het Zuid-Koreaanse leger melding maakte van de lancering van verschillende projectielen.

Geen van de raketten die zijn afgevuurd van de site van Gitdaeryong hebben een bedreiging gevormd voor de VS of Guam, aldus het US Pacific Command. Dat commando zei aanvankelijk dat de eerste en de derde raket ‘faalden in hun vlucht’, terwijl de tweede raket bijna onmiddellijk ontplofte. In een update komt het US Pacific Command daarop terug. De eerste en derde raket faalden dan toch niet in hun vlucht, maar ‘vlogen ongeveer 250 kilometer in noordoostelijke richting’, zoals ook Zuid-Korea zei.

Niet in Japans territorium

De Japanse overheid liet weten dat de raketten niet terechtkwamen op het Japanse territorium of binnen de Japanse exclusieve economische zone, en dat ze geen directe impact hebben op de Japanse veiligheid, aldus persagentschap Kyodo.

Het ging om de 12de lancering van ballistische raketten sinds het begin van het jaar, aldus Kyodo.

Oefeningen om oefeningen te compenseren

Eerder deze week begonnen de VS en Zuid-Korea aan hun jaarlijkse gezamenlijke militaire oefeningen. Noord-Korea heeft daarop al zware kritiek geuit en beschouwt de oefeningen als een provocatie.

Sinds het begin van het presidentschap van Donald Trump zijn de spanningen tussen Noord-Korea en de VS geëscaleerd, met sterke taal van beide kanten over mogelijke militaire optredens. Op 28 juli testte Noord-Korea nog een intercontinentale raket die de Verenigde Staten zou kunnen raken.