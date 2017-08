In de Emile Jacqmainlaan in Brussel hebben soldaten een man neergeschoten, nadat hij hen had aangevallen met een mes. Dat bevestigt het Brusselse parket.

Bij de aanval raakten twee soldaten gewond: de ene aan het aangezicht, de andere aan de hand. Verder vielen er geen gewonden. De aanvaller werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, er bestaat onduidelijkheid over zijn toestand: volgens het parket verkeert hij in levensgevaar, de politie meldt dat de man al overleden is.

Het motief van de man is voorlopig nog onduidelijk, aldus het parket nog. Binnenlandse Zaken meldt dat het te vroeg is om uit te gaan van terrorisme.

De politie is momenteel massaal aanwezig aan de Emile Jacqmainlaan. Alle verkeer van het openbaar vervoer tussen haltes IJzer en De Brouckère is onderbroken op politiebevel, meldt de MIVB.