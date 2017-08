Indiase big brother botst op de privacy

De Indiase regering voerde één verplichte databank in met alle info over burgers. Maar het Hooggerechtshof heeft daar een stokje voor geplaatst.

Sinds 2010 doken tot in de kleinste Indiase dorpjes ambtenaren op die ogen scanden en vingerafdrukken namen voor een biometrische identiteitskaart. Ze bouwden mee aan Aadhaar, een centrale database waarin de overheid alle gegevens over haar burgers stopt en die linkt aan het paspoort. Aadhaar werd voorgesteld als ‘de laatste kans voor de Indiase welvaartsstaat’. Je zou er efficiënter uitkeringen mee kunnen verdelen en corruptie bestrijden.



Aadhaar begon vrijwillig. ‘En toen maakte de overheid het via een achterdeur verplicht’, zegt Meenakshi Ganguly (Human Rights Watch Mumbai). De burgers schrokken wakker toen zonder het pasje arme kinderen geen gratis schoolmaaltijden meer kregen en reizigers geen trein­tickets meer konden kopen. Zwakke beloften voor privacy kwamen er pas na de eerste datalekken.

Zonder hun pas en unieke nummer kunnen Indiërs vandaag geen bankrekening openen, niet solliciteren en geen belastingen terugkrijgen. Ook dokters en gsm-winkels vragen ernaar. De pas is een schatkist met erg intieme gegevens: het onthult je geschiedenis, je verplaatsingen, je bestedingen en je vingerafdruk.



Zo’n 10 procent van de bevolking heeft de pas niet en belandt in een administratieve chaos. De overheid beperkte hun toegang tot essentiële diensten. Hoe meer de overheid haar uitkeringen aan de pas koppelde, hoe meer macht ook lokale ambtenaren kregen.

Elektriciteitspannes, verloren kaarten of zelfs een scheiding (waarbij mannen de papieren beheren en vrouwen vaak zonder Aadhaar vallen) creëerden obstakels. ‘De overheid voerde dit in zonder rekening te houden met de sociale realiteit in India’ zegt Ganguly.

Vingerafdrukken zijn tegenwoordig te kopiëren, maar een klacht over identiteitsdiefstal indienen is moeilijker. Je mag zelfs niemand aanklagen als jouw gegevens uitgelekt zijn. Dat kan alleen de overheidstoezichthouder. ‘Privacy,’ zo argumenteerde de Indiase overheid, ‘is geen fundamenteel recht.’ Ook een ‘absoluut recht op je eigen lichaam’ erkende ze niet.



De nieuwe olie

Eergisteren besloot het Indiase Hooggerechtshof dat privacy wél een grondwettelijk recht is. Activisten vierden de beslissing en kijken uit naar een reeks nieuwe rechtszaken over het paspoort en de database. ‘De overheid moet de data-architectuur van nul heropbouwen en uitleggen waarom ze de gegevens wil’, vindt Ganguly.

Voor Reetika Khera (Technologie Instituut in Delhi) is Aadhaar ‘een elektronische leiband om de bevolking te bewaken.’ ‘De overheid verdoezelde altijd de tekortkomingen’, zegt ze.



Toch is dit niet het einde van de biometrische pas, maar eerder een eerste drempel. Feit blijft dat Aadhaar de overheid toelaat om een uitgebreid sociaal profiel te maken van iedereen. En dat ze zich niet aangesproken voelt door kritiek.

Leidende Indiase kringen rekenen op de ‘personal data economy’: data vermarkten. ‘Data zijn goud waard, ze zijn de nieuwe olie’, zei Mukesh Ambani onlangs. Die ondernemer haalde sinds 2016 100 miljoen abonnees binnen in zijn opstart in de telecomsector, dankzij zijn toegang tot de Indiase dataschatkist.