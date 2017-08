Duitse bondscoach: “België staat terecht in EK-finale”

De Duitse bondscoach Stefan Kermas had na de halve finale tegen België alleen maar complimenten: voor zijn eigen team en voor de Red Lions. Kermas constateerde dat zijn ploeg zestig minuten goed had gespeeld en dat de Belgische hockeyers zich terecht voor de finale van de Europese titelstrijd hadden geplaatst.

Foto: Photo News

“De Belgen hebben meer routine in shoot-outs. Wij hebben spelers die nog nooit voor 9.000 toeschouwers alleen op de keeper van de tegenstander zijn afgegaan”, zei Kermas. “Ik denk dat we dicht bij het niveau van de Belgen zitten. We hebben nog vijf procent te gaan.”

Duitsland had er in de groepsfase veel aan gedaan om België in de halve finales te ontlopen. Daartoe moesten de Duitsers in hun groep als eerste eindigen. Dat lukte, maar door de verrassende nederlaag van België tegen Spanje, was de ongewilde confrontatie toch een feit. “Als je ziet dat een ander team wat moeilijkheden heeft, dan speel je daar liever tegen”, had Kermas voor aanvang van het duel laten weten. “Je ziet dat de Belgen meer vertrouwen hebben, sterker zijn en wat compacter spelen dan Nederland.”

Kermas gaf cijfermatig aan dat België van de halvefinalisten de meeste routine in huis heeft. Sinds de Olympische Spelen van Londen (2012) zijn er maar weinig spelers gestopt. “Zij hebben gemiddeld 140 interlands per speler. Nederland zit gemiddeld op minder dan honderd.” Toen het op shoot-outs aankwam, was dat surplus aan ervaring te merken. Felix Denayer en Victor Wegnez schoten de bal langs doelman Tobias Walter. Geen Duitser slaagde er in Vincent Vanasch te passeren.