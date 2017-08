Vannacht of morgenvroeg storm Harvey aan land komen aan de Golf van Mexico. De orkaan heeft ondertussen aan kracht gewonnen, en zou de ergste storm kunnen worden in de Verenigde Staten sinds 2005. De bewoners van Texas wordt gevraagd hun voorzorgen te nemen tegen mogelijk levensbedreigende wind en overstromingen.

Orkaan Harvey lijkt vrijdagnacht of zaterdagochtend plaatselijke tijd aan land te komen aan de kust in Centraal-Texas. De orkaan bevindt zich nu op 233 kilometer van Port O’connor in Texas. ‘Het is nu hoog tijd om te schuilen voor de wind’, riep de Nationale Weerdienst op. ‘Mensen die onvoldoende beschutting zoeken, kunnen ernstig gewond raken en zelfs sterven.’

Gisteren was Harvey nog een storm van de laagste categorie 1, maar ondertussen is het bedreigingsniveau al gestegen naar 3. Deze vooravond haalde Harvey al windsnelheden tot 177 kilometer per uur en eens aan land zouden die kunnen toenemen tot meer dan 200 kilometer per uur. In sommige delen van Texas wordt bovendien tot 97 centimeter aan regen verwacht, de zeespiegel kan stijgen tot 3,7 meter.

80 doden in 2005

Het is sinds 2005 geleden dat er een storm van categorie 3 aan land kwam in de VS. Toen trof orkaan Wilma Florida. Daarbij vielen meer dan 80 doden.

Louisiana en Texas riepen ondertussen de noodtoestand uit. Vrijdag werden in delen van Texas al mensen geëvacueerd, verschillende scholen aan de kust in Zuid-Texas werden gesloten. In het bedreigde gebied tussen Corpus Christi en Galveston wonen 5,8 miljoen mensen.

In de steden Houston en Corpus Christi, waar zich grote olieraffinaderijen bevinden, ligt de olie- en gaswinning ondertussen volledig stil. De benzineprijzen zijn al gestegen door het dreigende onheil.