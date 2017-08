De soap blijft duren: Vonnis Orlando Sa nogmaals uitgesteld

De disciplinaire soap omtrent Orlando Sa blijft nog even duren. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil meer informatie en plant een nieuwe zitting op dinsdag 29 augustus 13u00.

De Geschillencommissie Hoger Beroep vindt het “onontbeerlijk voor een correcte disciplinaire procedure” dat er meer elementen aan bod komen. De commissie vraagt het Bondsparket het volledige reglement van de Video Assistant Referee (VAR) over te maken aan de betrokken partijen. Ook de beelden waarover de VAR beschikte en op basis waarvan scheidsrechter Alexandre Boucaut de rode kaart aan Orlando Sa gaf worden opgevraagd. Het Bondsparket moet beide elementen van het dossier voor maandag 28 augustus 12u00 aan Standard overmaken “zodat de verdediging zijn zaak kan voorbereiden”. Ten slotte worden ook Boucaut, zijn vierde official en de videoref opgeroepen om dinsdagmiddag hun relaas van de feiten toe te lichten.

Standard haalt zo zijn slag thuis, nadat de club zowel in eerste als in tweede aanleg had gepleit dat de VAR-beelden en het volledige reglement geraadpleegd zouden worden. Het Referee Department weigerde vooralsnog de beelden vrij te geven. Ook het Bondsparket mocht die beelden immers niet bekijken.