‘Gepensioneerden zijn stilaan de paria’s van deze regering'

Zo’n 128.000 gepensioneerden krijgen dankzij de taks shift een paar honderd euro meer brutopensioen, maar daar blijft netto niks of zelfs mínder van over. Gepensioneerden zijn de verliezers van de taks shift, reageert Karin Temmerman, Kamerlid voor SP.A.

Een groep van zo’n 128.000 gepensioneerden - mensen met een pensioen tussen 1.200 en 1.300 euro per maand - houdt ondanks een verhoogd brutopensioen dankzij de index en de welvaartsenveloppe netto nauwelijks iets over.

‘Elke pensioenverhoging die voor de betrokken groep wordt doorgevoerd, wordt grotendeels wegbelast: het is niet meer dan een zuivere vestzak-broekzakoperatie’, zegt Niek De Meester, pensioenspecialist bij gepensioneerdenbeweging OKRA.

Kamerlid Temmerman trekt aan de alarmbel. 'De gepensioneerden lijken stilaan de paria’s van deze regering. De ene belofte na de andere wordt gebroken. Mensen worden verplicht om langer te werken, voor uiteindelijk minder pensioen', zegt ze. De kleinste pensioenen worden het ergst getroffen, zo berekende Temmerman. 'Wat zij bruto meer krijgen door de index, de welvaartsenveloppe of door langer te werken, wordt wegbelast.'

Temmerman verwijst ook naar de pensioenbonus. 'Die werd afgeschaft waardoor langer werken leidt tot lagere pensioenen. De minima werden selectief verhoogd vooral in het nadeel van vrouwen met een laag pensioen, er werd aan de gelijkgestelde periodes geraakt waardoor mensen die vroeg zijn beginnen werken hun pensioen zien krimpen. Dat zijn allemaal zaken waaruit blijkt dat deze regering de mensen langer laat werken voor minder pensioen. En ook voor de zware beroepen is er geen oplossing in zicht, ondanks beloften.'

'En wat de fiscale afstraffing voor lage pensioenen betreft, daar wijzen we al bijna twee jaar op. Verschillende fiscalisten zeiden toen al dat er zich een probleem stelt. De regering zou dat aanpakken en oplossen. Intussen zijn we twee jaar verder. Deze regering verlaagt keer op keer onze pensioenen, zelfs wanneer ze van zin is ze te verhogen, blijkt het een kat in een zak', besluit Temmerman.

Wetsontwerp

De federale regering is zich intussen bewust van het probleem. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een wetsontwerp klaar dat moet voorkomen dat mensen minder pensioen krijgen. Met daarbij de belofte dat de voorgestelde wijziging slechts een voorlopige regeling is. 'De regering heeft zich voorgenomen om een grondigere oplossing voor de belastingvermindering voor pensioenen uit te werken in het kader van de begroting 2018.'