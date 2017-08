Samsung-erfgenaam moet vijf jaar de cel in

De erfgenaam van het Zuid-Koreaanse concern Samsung moet vijf jaar de cel in voor zijn rol in het corruptieschandaal dat tot de afzetting leidde van ex-presidente Park Geun-Hye.

Lee Jae-Yong, vicevoorzitter van Samsung Electronics en zoon van de voorzitter van de Samsung groep, Lee Kun-Hee, werd ervan beschuldigd Choi Soon Sil, de vertrouwelinge van de ex-presidente, omgekocht te hebben.

Een rechtbank in Seoel heeft hem vrijdag veroordeeld tot vijf jaar cel. Dat is minder dan de twaalf jaar die procureurs hadden geëist voor zijn rol in het corruptieschandaal.

Lee Jae-Yong werd in februari aangeklaagd voor het ‘geven of beloven’ van 38 miljoen dollar aan Choi Soon Sil. In ruil voor het geld zou hij overheidssteun gekregen hebben voor het samenvoegen van twee businessunits bij Samsung in 2015.

Lee Jae-Yong werd ook beschuldigd van onder andere verduistering, het verbergen van criminele opbrengsten en meineed.

Lee en zijn verdediging zeggen dat er geen sprake was van corruptie, maar dat het bedrijf beantwoordde aan verwachtingen van hogerhand over financiering van bepaalde projecten. Het geld ging naar stichtingen en naar initiatieven om de paardensport te bevorderen, waarin Chois dochter hoge ogen gooide.