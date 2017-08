128.000 gepensioneerden krijgen door taxshift niet meer (of zelfs minder) pensioen

Zo’n 128.000 gepensioneerden krijgen dankzij de taxshift een paar honderd euro meer brutopensioen, maar daar blijft netto niks of zelfs mínder van over.

‘Elke pensioenverhoging die voor de betrokken groep wordt doorgevoerd, wordt grotendeels wegbelast: het is niet meer dan een zuivere vestzak-broekzakoperatie', zegt Niek De Meester, pensioenspecialist bij gepensioneerdenbeweging OKRA, vrijdag in Het Laatste Nieuws. De regering werkt aan een oplossing.

Een groep van zo’n 128.000 gepensioneerden - mensen met een pensioen tussen 1.200 en 1.300 euro per maand - houdt ondanks een verhoogd brutopensioen dankzij de index en de welvaartsenveloppe netto nauwelijks iets over. 'Dat komt door de toepassing van de bijkomende belastingvermindering', zegt De Meester. 'Dat is een bijzonder ingewikkelde fiscale constructie die nog te veel onder de radar blijft. Elke pensioenverhoging die voor de betrokken groep wordt doorgevoerd, wordt grotendeels wegbelast.'

De federale regering is zich intussen bewust van het probleem. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een wetsontwerp klaar dat moet voorkomen dat mensen minder pensioen krijgen. Met daarbij de belofte dat de voorgestelde wijziging slechts een voorlopige regeling is. 'De regering heeft zich voorgenomen om een grondigere oplossing voor de belastingvermindering voor pensioenen uit te werken in het kader van de begroting 2018.'

Dat is voor OKRA niet voldoende, zegt De Meester: 'Gepensioneerden zullen er in de toekomst dan wel niet langer op achteruitgaan, maar deze groep geniet nog altijd niet van een degelijke koopkrachtverhoging. De fiscale afroming moet gewoon verdwijnen.'