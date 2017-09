Matthias Schoenaerts gaat samen met Robert De Niro acteren. Dat bevestigt hij aan VRT Nieuws. Om welk project het gaat, wil hij niet verklappen, maar waarschijnlijk gaat het om een serie.

Woensdag waren al vermoedens in die zin gerezen nadat hij een foto samen met de acteur bekend van onder meer 'Taxi driver', 'The deer hunter' en 'Raging bull' op Instagram had geplaatst. De acteur bevestigde later de plannen aan VRT-filmreporter Ward Verrijcken.

Over de aard van het project, wil hij niks verklappen. Wel geeft hij mee dat de opnames in 2018 plaatsvinden en liefst 7 maanden zullen duren. Dat doet Verrijcken vermoeden dat het niet om een film, maar om een serie gaat.

'Ik gok dat Schoenaerts en De Niro samen in een reeks voor Amazon zullen meespelen', zegt Verrijcken. 'Momenteel werkt David O. Russell aan een project in die zin en ook samen met hem plaatste Schoenaerts gisteren een foto op Instagram. O. Russell regisseerde eerder grote films als 'The fighter', 'Silver linings playbook', 'American hustle' en 'Joy'. Naast De Niro is ook Julianne Moore voor de reeks gecast.'