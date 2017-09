Amerikaanse vrouw wint jackpot van 758 miljoen dollar

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Massachusetts heeft de grootste jackpot ooit gewonnen in de VS. Ze won maar liefst 758,7 miljoen dollar (643 miljoen euro) met één lotje bij de Amerikaanse loterij. De vrouw, die aan het werk was in een ziekenhuis, gaf meteen haar job op.

De 53-jarige vrouw uit Chicopee, ten westen van Boston, kocht woensdagnamiddag haar lotje en koos de cijfers 6, 7, 16, 23 en 26, en de ‘Powerball' 4. Ze koos die cijfers op basis van verjaardagen in haar familie, aldus de moeder van twee tijdens een persconferentie.

Foto: EPA

De vrouw kan nu kiezen of ze het geld over een periode van 30 jaar in delen zal ontvangen, of of ze in een keer een bedrag van 480,5 miljoen wil ontvangen. De meeste winnaars kiezen voor die tweede optie, aldus Powerball USA. Na de betaling van belastingen, zal er van het bedrag nog 336 miljoen (285 miljoen euro) overblijven.

Het bedrag dat de vrouw won is de op een na grootste jackpot ooit in de geschiedenis van de VS. In januari 2016 bedroeg de jackpot 1,58 miljard dollar, maar toen waren er drie winnaars, die elk 'slechts' 528,8 miljoen opstreken.

De kans om de Powerball te winnen is één op 292 miljoen. Ter vergelijking: in de VS heb je één kans op 161.856 om door de bliksem geraakt te worden.